VIDEO/ 5 Maji, homazhe nga Kryeministri Rama së bashku me Erion Veliaj dhe Lindita Nikolla në Varrezat e Dëshmorëve

Ditës së kushtuar Dëshmorëve të Atdheut, Kryeministri i vendit, i shoqëruar nga Erion Veliaj dhe Lindita Nikolla, ndanë homazhe nga Varrezat e Dëshmorëve.

Në video shihen pamjet e nderimit me kurora me lule, e me mbyllje, takimin e Ramës me të pranishmit në event.









Kujtojmë se kjo ditë përkujtimore zanafillën e ka te vrasja e Qemal Stafës në 5 Maj të 1942, dhe në nderim të kontributit të tij të madh në Luftën Antifashiste Nacional-Çlirimtare u caktua Dita e Dëshmorëve.

Në këtë datë kujtohen dhe nderohen të gjithë trimat që luftuan për Shqipërinë e lirë.