Itali, u gjet i vdekur në trotuar një 43 vjeçar, dyshimet e policisë

Ditën e djeshme në Itali është gjendur një 43 vjeçar shqiptar i shtrirë në trotuar, pa shenja jete. Sipas autoriteteve italiane dyshohet të ketë humbur ekuilbrin e të ketë marrë dëmtim në kokë nga rënia.









Ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:30, në lagjen San Paolo të Largo Leonardo da Vinci, të Italisë, kur është gjendur nga kalimtarë të rastit i shtrirë pa shenja jete e me njolla gjaku.

Viktima do i nënshtrohet analizave mjekësore, për të sqaruar nëse vdekja ka ardhur përpara goditjes me asfaltin, apo më pas.

Trupi është vënë në dispozicion të organeve të drejtësisë.

Njoftimi i Policisë Italiane:

Një 43-vjeçar u gjet i vdekur pasditen e sotme, të hënën 6 maj, në Largo Leonardo da Vinci, në lagjen San Paolo. Alarmi është ngritur rreth orës 17:30 nga disa kalimtarë të rastit të cilët e kanë gjetur të shtrirë në asfalt me njolla gjaku aty pranë. 43-vjeçari, shtetas shqiptar, ka marrë një dëmtim në kokë, i cili sipas asaj që është rikonstruktuar nga policia në marrëveshje me agjentët e qarkut Colombo, ka mundur të ndiqet nga një goditje në vetë asfaltin.

Sipas asaj që mësuam, në fakt, burri i shtrirë në një stol ka humbur ekuilibrin dhe është rrëzuar. Sipas analizave fillestare të mjekut, ai do të ishte ndier i sëmurë. Mbetet e paqartë nëse vdekja ka ndodhur para goditjes me asfalt apo më pas. Trupi është vënë në dispozicion të organeve të drejtësisë.