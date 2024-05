VMRO-DPMNE fiton zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Maqedoninë e Veriut, Mickoski: Koha që LSDM dhe BDI të shkojnë në opozitë

VMRO-DPMNE ka arritur që të marrë fitoren në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në Maqedoninë e Veriut, duke siguruar Presidentin, por edhe më shumë vende në Parlament.









Pas fitores, Kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski deklaroi se do të negocioj me të gjitha partitë politike opozitare, edhe pse sipas tij kjo nuk nënkupton se të gjitha do të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme.

Mickoski me këtë rast la të kuptohet se pavarësisht numrit të mandateve që ka fituar BDI-ja, kjo e fundit nuk është në agjendën e VMRO-DPMNE-s.

“Nuk do ti përsëris gabimet që i ka bërë kjo qeveri e cila injoronte partitë tjera politike. Ne kemi për qëllim që të bisedojmë me të gjitha partitë politike opozitare. Por kjo nuk nënkupton se të gjitha do të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme”, tha Mickoski.