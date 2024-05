“Detyra jonë është të hetojmë, të mbledhim prova!”- Altin Dumani raporton te Komisioni i Ligjeve: SPAK ka sekuestruar 41 milionë euro pasuri.

Kreu i SPAK, Altin Dumani i pranishëm sot në Komisionin e Ligjeve, ku ka raportuar në lidhje me punën e SPAK.









Ai bëri një tablo të punës së Prokurorisë së Posaçme, ndërsa risolli në vëmendje shifrat e kërkesave për gjykim, apo arrestimet me kërkesë të SPAK.

Ai tha se në një vit janë sekuestruar 41 mln euro pasuri të paligjshme.

Ndër të tjera ai theksoi se numri total i të paraburgosurve është 2817, dhe vetëm 237 të paraburgosur janë për llogari të SPAK.

“Pra zënë vetëm 8.5%. E përsëris që ky numër është më pak se 9% e totalit”, tha kreu i SPAK.

Dumani: SPAK ka hetuar 863 materiale nga e cila është vendosur mosfillimi i procediemit penal për 113 penale. Janë hetuar 750 procedime nga të cilat janë mbartur 451 procedime. Janë regjistruar 299 procedime të reja

Janë dërguar në gjykatë 53 kërkesa me 296 të pandehur. 11 kërkesa për gjykim me 109 të pandehur për krim të organizuar dhe 38 kërkesa për gjykim me 142 të pandehur për korrupsion. Për 29 procedime panel është paraqitur kërkesë për pushim.

Është vendosur pezullimi i hetimeve për 24 procedime penale. Nga 575 persona në hetim 457 prej tyre janë hetuar me masë sigurimi, ndërsa 118 persona në hetim janë hetuar në gjendje të lirë.

Janë sekuestruar pasuri me vlerë 41 milionë euro. Jemi prokurorë por në asnjë rrethane nuk jemi inkuizitorë. Detyra jonë është të hetojmë, të mbledhim prova dhe të akuzojmë.

Duke pasur parasysh shumë mirë se shumë nga subjektet tona janë zyrtarë që përfaqësojnë shtetin shqiptar. Shifrat janë kokëforte, paçka se e jetojmë krimin e organizuar, sot ndër më të fuqishmit në botë masa arrest me burg me kërkesat tona zë vetëm 49 % të totalit për të cilat është kërkuar ose jo një masë sigurimi.

