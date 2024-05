Ferrari iu dogj, por Elseid Hysaj ngushëllon veten me një Lamborghini me vlerë 316 mijë euro

Mbrojtësi i Lacios e ka ende të freskët aksidentin që ka të bëjë me Ferrarin e tij 488 GTB me vlerë mbi 230 mijë euro, i cili mori flakë teksa vetë lojtari dhe vjehrri i tij ndodheshin brenda. Lajmet që u përhapën menjëherë në internet, duke ngritur gjithashtu disa shqetësime.









Por fatmirësisht të dy arritën të dilnin në kohë, por makina u shndërrua në një grumbull hiri. Kishte shumë frikë, por shkodrani donte menjëherë ta ngushëllonte veten me një makinë tjetër , dhe ajo duhej të ishte një supermakinë shumë e fuqishme dhe luksoze.

Makina për të cilën po flasim është Lamborghini STO blu mat , model që ka një çmim bazë mbi 316 mijë euro. Nëse më pas zgjidhni të shtoni të gjitha opsionet e mundshme (gjë që me shumë mundësi do ta ketë bërë Hysaj), çmimi rritet në mënyrë dramatike. Hysaj më pas vendosi ta pasurojë dhe ta bëjë edhe më tërheqës duke ia besuar një kompanie me porosi shumë të famshme mes VIP-ave të kryeqytetit , i njëjti i zgjedhur nga shoku i skuadrës Mario Gila për BMW M8 Competition dhe nga Jessica Immobile, bashkëshortja e kapitenit. Lacio.

Lamborghini STO

Lamborghini STO është i pajisur me një motor V10 5.2 litërsh të aftë për të dhënë një fuqi prej 640 HP në 8,000 rpm dhe një çift rrotullues maksimal prej 565 Nm në 6,500 rpm. Mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 310 km/h, dhe është një makinë super sportive e krijuar me synimin për të ofruar të gjitha ndjesitë e drejtimit sportiv dhe teknologjinë e një makine të vërtetë garash në një model të miratuar për përdorim në rrugë. Dizajni i tij në fakt është i frymëzuar nga bota e garave, e cila i bën homazh trashëgimisë së motorsportit të Lamborghini dhe, megjithëse kujton linjat e Super Trofeo EVO, Huracán STO tregon një profil të modifikuar qartësisht që optimizon aerodinamikën e makinës dhe është i pajisur e paneleve të trupit të përbërë nga më shumë se 75% fibër karboni. Veçanërisht bie në sy “kaponë”, një element i projektuar posaçërisht që integron kapakun dhe parafangojtë e përparmë për të optimizuar performancën aerodinamike të anës së përparme dhe për të zvogëluar peshën. Një zgjedhje e vendosur “ekstra luksoze” për t’u paraqitur në stërvitje në Formello me stil.