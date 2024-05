Zyrtare/ Gjeorgjia është kombëtarja e radhës që shpall listën për EURO 2024, Kvaratskhelia udhëheq ekipin debutues

Ishte surpriza e kualifikueseve. Gjeorgjia është gati për të luajtur në Kampionatin Evropian 2024. Trajneri Uilli Sagnol ka publikuar listën me 26 lojtarët që do të marrin pjesë në kompeticionin që do të zhvillohet në Gjermani.









Është e qartë se në listë nuk mund të mungonte sulmuesi i Napolit, Kviça Kvaratskhelia, kryetari i bardhekuqve. I pranishëm është edhe mbrojtësi i Kremonese, tashmë i përfshirë në “play-off”-in e promovimit ndaj Katanzaro, Luka Loçoshvili.

Lista vazhdon si më poshtë:

Portierë : Xhorxhi Mamardashvili (Valencia), Xhorxhi Loria (Dinamo Tbilisi), Luka Gugeshashvili (Karabag)

Mbrojtësit : Solomon Kverkvelia (Al Akhdoud), Xhorxhi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Apoel Nikosia), Luka Lokoshvili (Kremonese) , Otar Kakabadze (KS Krakov), Xhorxhi Goçoleishvili (Shaktar Donjest)

Mesfushorët : Xhorxhi Çakvetadze (Uatford), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lek Poznan), Xhorxhi Koçorashvili (Levante), Sandroinxherli (Alunashvil), Xhorxhi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Zuriko Davitashvili (Bordo)

Sulmues : Kviça Kvaratskhelia (Napoli) , Xhorxhi Mikautadze (Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruhe), Xhorxhi Kvilitaia (Apoel Nikosia)