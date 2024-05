FOTO/ Një baba si Maluma! Ylli kolumbian publikon fotot familjare nga pushimet me vajzën 2 muajshe

Maluma dhe partnerja e tij Susana Gomez, i uruan mirëseardhjen vajzës së tyre në mars të këtij viti, ndërsa së fundmi kanë publikuar fotot e shumëpritura të tre.









Ylli kolumbian së bashku me Gomez dhe foshnjën, kanë ndarë në Instagram momentet e tyre familjare nëpërmjet disa fotove të shkrepura në plazh.

Të veshur me rroba banje dhe duke shijuar një ditë në plazhin Turks and Caicos, ata kanë pozuar me vajzën e tyre në mes dhe duke i dhënë asaj një puthje.

“I rienegjizuar ♥️.. Tani në pune! Shihemi nesër në Montreal dhe të dielën në Çikago ”, ka shkruar këngëtari krahas fotove.

Kujtojmë se Maluma ka njoftuar ardhjen e vajzës së tij përmes një postimi në Instagram. Pak ditë pasi u bë baba, kolumbiani ngarkoi foto bardh e zi nga dita e lindjes së Gomez dhe shkroi: “9 Mars në orën 8:23, lindi dashuria e jetës sonë, Paris London Gomez. Faleminderit të gjithëve për mesazhet dhe urimet tuaja për ditëlindje. Susanna… Dashuri: Faleminderit që realizove ëndrrën time më të madhe për t’u bërë baba, nuk do ta harroj kurrë këtë moment. Të dua”.

Këngëtari në foto shihet duke mbajtur në krahë vajzën e tij dhe duke i dhënë një puthje partneres së tij në spital, ndërsa ajo mban edhe foshnjën e tyre në gjoks pas lindjes.