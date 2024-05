Spitali u përfshi nga flakë të mëdha, ndërrojnë jetë 6 të porsalindur! Zhduket pronari

Gjashtë të porsalindur kanë vdekur nga zjarri në një spital për fëmijë në kryeqytetin e Indisë, Nju Delhi, siç njoftuan sot autoritetet lokale.

Në pamjet e transmetuara nga rrjetet televizive, shihen zjarrfikësit duke tentuar të shuajnë zjarrin, i cili ra mbrëmë në spitalin në pjesën lindore të qytetit.

Departamenti i zjarrfikësve i tha agjencisë së lajmeve ANI se gjashtë fëmijë të tjerë u shpëtuan dhe u dërguan në një spital tjetër. Tashmë zjarri është nën kontroll.

A massive fire broke out in a neonatal intensive care hospital in New Delhi’s Vivek Vihar last night.

In which 6 newborns died, 12 children were rescued, 1 is on ventilator and 5 others are hospitalized: Delhi Fire Service. #FCKB04 #FACUP24 #FatihTekkeYuvaya #HalaMadrid #KRC20 pic.twitter.com/aGBuKreSkK

