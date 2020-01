Humb betejën me sëmundjen Xhevdet Ferri/ E bija emocionon me dedikimin për të

Xhevdet Ferri është ndarë nga jeta ditën e dejshme, pasi vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë. Të shumtë kanë qenë figurat publike që kanë shprehur ngushëllimet për këtë humbje të kinematografisë. Ai ishte i martuar me aktoren Rozeta Ferrin, kishte fëmijë dhe ata kanë vendosur ta respektojnë dëshirën e tij të fundit, që të varrosej pa bujë, pa homazhe, në Varrezat e Sharrës në Tiranë. Në rrjetet sociale ka reaguar vajza e tij, e cila në foto me babain ka emocionuar me postimin e saj. “O Captain! My Captain!, shprehja e poemës së famshme të Walt Whitman, shkruar në 1865-ën për vdekjen e presidentit amerikan Abraham Lincoln.