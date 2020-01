Mbyllja e shkollës së financuar nga Irani në Tiranë, Ministria e Arsimit sqaron të vërtetën

Ministria e Arsimit ka reaguar, pas mbylljes së shkollës “Saadi”, që financohej nga Irani dhe që ushtronte aktivitetin e saj prej vitesh në Tiranë.

Përmes një postimi në “Facebook”, Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë shkruan se shkolla është mbyllur me kërkesë të vetë subjektit.

Sipas MASR, shkolla ka kërkuar mbylljen për arsye të reduktimit të të ardhurave dhe aftësisë paguese.

“MBI MBYLLJEN E SHKOLLËS SË MESME JOPUBLIKE “SAADI”

Shkolla është mbyllur me kërkesë të vetë subjektit që ka themeluar shkollën për arsye të reduktimit të të ardhurave dhe aftësisë paguese, dhe jo për arsyet që janë raportuar në shumë portale pa bërë as më të voglin verifikim me stafin e MASR. Zhgënjyese në këtë rast mungesa e interesimit për të raportuar faktet!”, deklaron MASR.