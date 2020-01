Mes çarçafëve të bardhë dhe gjysmë nudo, Rezarta Shkurta ndan imazhet e nxehta me fansat

Këngëtarja Rezarta Shkurta ndodhet në Stamboll dhe duket se po i shijon më së miri pushimet e saj. Përmes një postimi në rrjete sociale, Rezarta ka zgjedhur të rrëmbejë gjithë vëmendjen e ndjekësve. Gjysmë e shtrirë në krevat, zhveshur dhe me çarçafët e bardhë ndër duar, këngëtarja ka ndarë pozën provokuese, ndërsa përshëndet fansat e saj: “Mirëmëngjesi botë”. Nuk është hera e parë që Rezarta Shkurta tërheq vëmendjen me postimet provokuese, dhe duket mjaft sensuale me imazhet e ndara në rrjetet sociale.