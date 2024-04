“Nuk më lejon të takoj djalin!”- Këngëtarja e akuzoi për dhunë, flet burri i Majës: Do të më marrë pronat dhe fëmijën

Arben Ulbrich, bashkëshorti i këngëtares Maya, ka hedhur poshtë akuzat e artistes për dhunë në familje.









Arben Ulbrich, ka rrëfyer versionin e tij, teksa është shprehur se dy vite më parë ka ngritur padinë për ndarjen nga këngëtarja. Ai theksoi se kur Maya ka kërkuar urdhër mbrojtje ka qenë në Itali, duke theksuar se pretendimet e saj ishin të pabaza dhe pa arsye.

“Me zonjën, kemi kaluar mirë, më vjen keq që situata e familjes sime u katandis në atë derexhe. Kam kërkuar që ndarja të bëhej në mënyrë konsensuale, asnjëherë nuk jemi ulur në tavolinë të ballafaqohem”, u shpreh ai, duke shtuar se këngëtarja kërkon që ai t’i lërë shtëpinë dhe fëmijën e tyre.

Gjithashtu ka pretenduar se Maya nuk e ka lejuar që të shohë të birin dhe ka shkuar ta marrë me patrullë policie, ndërsa theksoi se “me zonjën kemi kaluar mirë, më vjen keq që situata e familjes sime u katandis në atë derexhe”.

“Padinë e ndarjes e kam ngritur 2 vite më parë. Në 2022 kam kërkuar të ndahem, është bërë vetëm seanca e pajtimit, seanca e dytë u bë pardje. Në 14 do të paraqiten provat që kemi bërë ndaj njëri-tjetrit.

Në 2022, ka kërkuar të marrë një urdhër mbrojte, unë isha në Itali, pa prova dhe pa arsye. Unë e kam ankimuar dhe është rrëzuar mbrojtja për një vit. Ajo më akuzoi për dhunë verbale. Me zonjën, kemi kaluar mirë, më vjen keq që situata e familjes sime u katandis në atë derexhe. Kam kërkuar që ndarja të bëhej në mënyrë konsensuale, asnjëherë nuk jemi ulur në tavolinë të ballafaqohem. Nga atëherë, ka qenë një raport shumë shumë i vështirë. Ajo kërkon të largohem nga banesë duke i lënë pronësinë dhe fëmijën.

Një nga problemet kryesore, unë kam qenë në presion nga zonja, duke mos më dhënë fëmijën. Kur takoj fëmijën, herë pas herë kam publikuar dhe video, është një vendim i parakohshëm që unë dy herë në javë ta marr me videocall nga Italia dhe të shtunën ta takoj. Në vendimin e mëparshëm, thuhej se mund ta takoja 4 herë djalin dhe nuk më lejonte. Kam pasur problem të jashtëzakonshëm për të takuar fëmijën tim. Unë kam shkuar dhe me patrullë për të mbajtur fëmijën, një kalvar i vërtetë”, tha ai në “Shqipëria Live”.

Publikimi i videos në banesë:

Në një video të publikuar nga Ora News dhe të regjistruar nga bashkëshorti i saj, ku shihet Maya brenda banesës, për të cilën secili prententon se është e tyre.

Arben Ulbrich i kërkon Maya-s të largohet nga banesa sepse është e tija dhe sepse ka një urdhër mbrojtjeje, ndërsa kjo e fundit del në ballkon dhe bërtet “Ndihmë, ndihmë”, ndërkohë që lajmëron dhe policinë.

Pavarësisht ndërhyrjes së policisë, debati me tone të ashpra mes tyre ka vijuar.

Debati:

Arben Shuaipi: Hë mo, ça bëni? Ça keni? Zbrit pak këtu poshtë. O zonjë zbrit pak se ke urdhër mbrojtje. Lajmëroje Policinë poshtë. Edhe mos provo të blesh gjëra këtu në shtëpi se nuk i ke blerë ti. Largohu pak që këtu. Zbrit poshtë! Jeni e lutur të zbrisni poshtë. Është prna ime

Maya Aliçkaj: Ju lutem më ka ardhur bashkëshorti, ngjitu larg. Duhet të rrijë 100 metra larg nga unë dhe po më kërcënon këtu. Ngjituni lart.

Arben Shuaipi: Zbrit poshtë, lajmërojë poshtë Policinë. Po, po, zbrisni poshtë. Okej, zbrisni poshtë Mos i kap me dorë gjërat e mia

Maya Aliçkaj: M’u largo këtej. Ndihmë, ndihmë! Pse më prek me dorë? Po më provokon? Më preke me dorë tani. O gangster, mos më kap mua me dorë

Arben Shuaipi: Ke një urdhërmbrojtje zbrit poshtë. Je e regjistruar e gjitha. Zbrit poshtë se ke hyrë këtu pa të drejtë.

Maya Aliçkaj: Ju lutem se po më kap me dorë. Jam me urdhër mbrojtjeje. Është shtëpia ime

Arben Shuaipi: Merre të iki. Jam me urdhër mbrojtje, okej? Ai është i qetë sepse nuk e ka problem. Merre në rajon të japë atje denoncime se ka bërë 20 denoncime, e njeh e gjithë rajoni. Kam urdhër mbrojtje, kjo vjen më kërcënon këtu që të më fusë brenda. Largohu larg moj thashë. Merre o zotëri. Merre të zbresi poshtë se do vij edhe unë në rajon. Tani zbriteni poshtë

Policia: Dëgjoje dhe atë zotëri. Fike telefononin

Arben Shuaipi: Unë jam Arben Ulbrich.

Maya Aliçkaj: Kam bërë shumë denoncime. Nuk dal nga shtëpia. Duhet të jem këtu. Kam çelësin e shtëpisë.

Arben Shuaipi: Largohu larg se nuk ke çelës shtëpie. Erdhi këtu u zu me punëtorët, isha në punë, do më përzënë nga puna.

Policia: Do vinë të dy në rajon.

Maya Aliçkaj: Ai nuk rri këtu, shtëpia është e imja.

Arben Shuaipi: Ik largohu! Ti po nuk ike do ikësh me shqelma. Largohu të thashë moj. Ti nuk ke punë me çelësin. Ik largohu në Gjykatë. Atje e ke. Ka bërë 20 denoncime. Kjo e ka gabim, budallallëk këtë. Vij unë tek inspektori. Zonja ka probleme të vijë në stacion.

Maya Aliçkaj: Mos fol me mua se e ke të ndaluar. E ka shqyer derën ka ndërruar bravën.

Arben Shuaipi: Kjo është e çmendur psikike. Dil jashtë o zonjë.

Maya Aliçkaj: Të më mbash mua shtëpinë me zor, por nuk ke shanse. Drogaxhi i mutit, ik hiq ndonjë vizë

Arben Shuaipi: Ik ore palaço grua.

Maya Aliçkaj: Do të më marrësh pasurinë.

Pajisja me urdhër mbrojtje

Në një vendim gjyakte që mban datën 19 mars 2024, bashkëshorti i Mayas (Fatbardha Ulbirch) urdhërohet t’i qëndrojë 200 metra larg.

Kujtojmë se Maya dhe bashkëshorti i saj janë prindër të një djali. Nga ana e tyre nuk ka ende ndonjë reagim mbi rastin.

VENDIMI

“PER LËSHIMIN E URDHËRIT TË MENJËHERSHËM TË MBROJTJES ”

Gjykata e Shkallës Së Parë E Juridiksionit Të Përgjithshëm Tirane e përbërë nga: GJYQTARE FAHRIJE STRINGA (BUDO) Asistuar prej sekretares gjyqësore Geralda Pirra, në Tiranë sot në date 19.03.2024, mori në shqyrtim ne seancë gjyqësore çështjen civile që u përket:

PADITËS/E: Fatbardha Ulbrich me nr.tel. 069…….

I/E PADITUR DHUNUES: Arben Ulbrich me nr.tel..0039324…… në mungesë.

OBJEKTI: Lëshimin e urdhërit të mbrojtjes.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr. 9669 dt. 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës ne marredhëniet familjare”.

Gjykata, pasi dëgjoi shpjegimet e pales paditëse, në mungesë të palës së paditur administroi provat shkresore nga Komisariati i Policisë nr.1 Tiranë, dëgjoi ne pretendime e fundit per paditësen, e shqyrtoi në tërësi çështjen, Dhe për sa më lart:

Gjykata në mbështetje të nenit 306 e vijues të K.Pr.Civile, dhe të Ligjit Nr. 9669 dat 18.12.2006, i ndryshuar, neni 17, 18;

VENDOSI

Pranimin e kërkese-padisë.