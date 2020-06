E sëmurë me COVID-19, avokatja rrëfen tmerrin e përjetuar në Itali: Kisha frikë se do lija vetëm vajzën e vogël

Esilda Palluqi, avokate në Itali ka jetuar ditë të vështira në Bergamo kur i gjithë qyteti jetonte nën tmerrin e vatrës më të madhe të virusit korona në botë. Ajo flet për “News24” në emisionin “Jeta pa filtër” duke treguar se si shihte autokolonat e ushtrisë që transportonin trupat pa jetë për kremator në provinca të tjera pasi Bergamo ishte me mbingarkesë.

Palluqi e sëmurë edhe vetë qëndronte më vete nga familja me frikën mos infektoheshin të gjithë e ndër të tjera shpreh mankthin më të madh që kishte të bënte më të bijën. Ajo flet për persona të sëmurë që merreshin me ambulancë me frikën se nuk shiheshin më me familjarët e tyre.

Në bisedën me Skype për "Jeta pa filtër", avokatja shpreh shqetësimin e rikthimit në normalitet duke injoruar krejt masat mbrojtëse, kur ajo vetë e ka provuar se çfarë pasojash të lë infektimi nga korona edhe pse tani mjekët janë shpresëplotë se aktiviteti i virusit ka rënë.