Melanie Trump vendos pemën e fundit të Krishtlindjeve në Shtëpinë e Bardhë

Zonja e Parë, Melanie Trump ditën e djeshme ka pritur pemën e Krishtlindjeve për ta vendosur në Shtëpinë e Bardhe. Ajo e priti e vetme bredhin pa praninë e Donald Trump. Ai u dorëzua në Shtëpinë e Bardhë nëpërmjet karrocave më kuaj duke ndjekur një traditë të vjetër të kësaj feste.

Bredhi 18,5 metra i gjatë u pritë për herë të fundit nga Zonja e Parë në detyrë pasi në janar të vitit 2021 në pronër të Shtëpisë së Bardhë janë Presidenti i ri i zgjedhur Joe Biden dhe gruaja e tij Jill Biden.

Ndërkohë që edhe pse SHBA-ja është vendi më i prekur nga pandemia e Covid-19, festimet tradicionale nuk do të ndalohen. Festimet për Krishtlindje dhe për Vitin e Ri do të mbahen në SHBA edhe pse me numër të reduktuar njerëzish.