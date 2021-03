Përmirësoni shëndetin e mëlçisë duke konsumuar këtë pije

Mëlçia është shumë më e rëndësishme sesa mendoni. Organi është i vendosur nën mushkëri dhe kryen disa funksione jetësore për trupin e njeriut. Mëlçia është përgjegjëse për pastrimin dhe rregullimin e gjakut dhe largimin e mbeturinave praj tij.

Përveç këtyre ka dhe shumë funksione të tjera, prandaj është shumë e rëndësishme ta mbani të shëndetshme. Më poshtë do ju tregojmë lëngun që duhet të pini, i cili jo vetëm do mbajë shëndetshëm mëlçinë por edhe do të ndihmojë në humbjen e peshës.

Si të përgatisni lëngun?

Përbërësit:

Lëngu i tre limonëve

1 filxhan majdanoz të prerë

5 copa selino

6 gota ujë

Përgatitja:

Vendoseni lëngun e limonit, majdanozin dhe selinon në një blender dhe përziejini. Pastaj shtoni ujin dhe përziejini sërish. Lëngun detoksikues duhet ta pini 3 herë në ditë. Këtë metodë mund ta përsërisni pas një jave ose 10 ditësh. Do të shihni që rezultatet do të jenë pozitive.