Nga trajtimi i akneve tek flokët, 4 arsye pse duhet të përdorni ujë me kripë

Karakteristikat shëruese të ujit të kripur ndihmojnë në zvogëlimin e shumë problemeve që lidhen me lëkurën. Nëse shqetësoheni për puçrrat tuaja, atëherë duhet të shtoni pak kripë deti në një filxhan ujë. Vendoseni këtë përzierje në fytyrën tuaj duke përdorur një pambuk.





Shëron plagët

Kripa ka veti anti-inflamatore të cilat ndihmojnë në shërimin e plagëve të lëkurës. Larja me ujë të kripur ndihmon në shkatërrimin e baktereve dhe gjithashtu ndihmon në shërimin e plagëve.

Ndihmon për të mbajtur shkëlqimin e lëkurës

Ju duhet një kujdes i duhur për lëkurën për ta mbajtur atë me shkëlqim dhe të shëndetshëm. Për këtë, pini një gotë ujë me kripë çdo ditë. Kjo do të ndihmojë në detoksifikimin e trupit dhe zvogëlimin e inflamacionit në trup.

Eliminon zbokthin e tepërt

Përzieni një sasi të caktuar kripë trashë dhe ujë, lëreni të tretet plotësisht dhe më pas me ndihmën e një furçe aplikojeni direkt mbi skalp. Masazhojeni për pak minuta dhe më pas shpëlani kokën si zakonisht.

Për të pastruar këmbët

Në mënyrë që të hiqni qelizat e vdekura të lëkurës nga këmbët, duhet të provoni ujë të kripur.