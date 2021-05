Paralajmëron Pompeo: Kina vazhdon me eksperimentet në laborator, viruse të tjera mund të dalin

Mike Pompeo, ish-drejtor i CIA-s dhe ish-sekretari amerikan i shtetit është shprehur se Instituti i Virologjisë në Wuhan po kryen kërkime të fshehta ushtarake. Po ashtu, sipas tij, ka “prova të konsiderueshme” se virusi që shkakton COVID-19 ka dalë nga laboratori.





Ish-ndihmësi i lartë i Donald Trump paralajmëroi gjithashtu se eksperimentimi i rrezikshëm po vazhdon në laborator, duke rritur shanset që të ndodhë një tjetër rrjedhje virusi potencialisht vdekjeprurës.

“Ajo që mund të them me siguri është kjo: ne e dimë se ata ishin të angazhuar në përpjekje të lidhura me Ushtrinë Çlirimtare të Popullit brenda këtij laboratori, kështu që aktiviteti ushtarak që kryhej së bashku me ato që ata pretenduan se ishte thjesht një studim i vjetër civil,” tha Pompeo për Fox News.

“Ata nuk pranojnë të na tregojnë se çfarë ishte, refuzojnë të përshkruajnë natyrën e tyre, ata refuzojnë të lejojnë hyrjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë,” u shpreh Pompeo.

Vetëm kjo mbulim, sipas tij, sugjeron që ka shumë më tepër për të ditur.

“Ky laborator i virologjisë është akoma në funksionim. Ende ndoshta po kryen të njëjtat lloje hulumtimesh që po kryente që mund të kenë çuar edhe në shpëtimin e këtij virusi nga ai laborator,” tha ai.

“Vetëm Partia Komuniste Kineze e di përgjigjen, bota meriton përgjigjet dhe ata duhet të na i thonë, shpresoj se do të ketë shtytje dy-partiake për të kërkuar llogari.”