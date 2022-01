Inteligjenca amerikane: Rusia po përgatit një operacion për të justifikuar pushtimin e Ukrainës

SHBA ka informacione që tregojnë se Rusia ka paracaktuar një grup operativësh për të kryer një operacion në Ukrainën lindore. Kështu deklaroi një zyrtar amerikan për CNN të premten, duke shtuar se kjo bëhet për të krijuar një pretekst për një pushtim.





Zyrtari tha se SHBA ka prova se operativët janë të trajnuar në luftën urbane dhe në përdorimin e eksplozivëve për të kryer akte sabotimi kundër forcave prokure të Rusisë. Pretendimi i bën jehonë një deklarate të lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ditën e sotme, e cila tha se Shërbimet Speciale ruse po përgatisin provokime kundër forcave ruse në një përpjekje për të inkuadruar Ukrainën. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare Jake Sullivan la të kuptohet për inteligjencën gjatë një konference me gazetarët të enjten.

“Komuniteti ynë i inteligjencës ka zhvilluar informacione, se Rusia po hedh bazat për të pasur mundësinë e fabrikimit të pretekstit për një pushtim”, tha Sullivan sot. “Ne e pamë këtë ‘libër’ në vitin 2014. Ata po e përgatisin përsëri këtë libër.” Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha në një deklaratë të premten se “njësitë ushtarake të vendit agresor dhe satelitët e tij marrin urdhra për t’u përgatitur për provokime të tilla”.

Zbulimi i inteligjencës amerikane vjen pas takimeve diplomatike 1-javore midis zyrtarëve rusë dhe perëndimorë mbi grumbullimin e dhjetëra mijëra trupave nga Rusia përgjatë kufirit me Ukrainën. Por bisedimet dështuan për të arritur ndonjë përparim, pasi Rusia nuk do të angazhohej për të de-përshkallëzuar dhe zyrtarët amerikanë dhe të NATO-s thanë se -kërkesat e Moskës – duke përfshirë që NATO të mos pranonte kurrë Ukrainën në aleancë- nuk ishin fillestare. Një numër i faqeve të internetit qeveritare të Ukrainës u goditën nga një sulm kibernetik ditën e sotme, një zhvillim që zyrtarët evropianë paralajmëruan se do të rriste edhe më tej tensionet mbi këtë shtet.

Zyrtari amerikan tha se administrata e Biden beson se Rusia mund të përgatitet për një pushtim në Ukrainë “që mund të rezultojë në shkelje të të drejtave të njeriut dhe krime lufte nëse diplomacia nuk arrin të përmbushë objektivat e saj”. “Ushtria ruse planifikon të fillojë këto aktivitete disa javë përpara një pushtimi ushtarak, i cili mund të fillojë midis mesit të janarit dhe mesit të shkurtit”, -tha zyrtari. “Ne e pamë këtë libër lojërash në 2014 me Krimenë.”

“Gjatë dhjetorit, përmbajtja në gjuhën ruse në mediat sociale që mbulon të tre këto narrativa u rrit në një mesatare prej afro 3,500 postimesh në ditë, një rritje 200% nga mesatarja ditore në nëntor,”, vuri në dukje zyrtari, shkruan CNN. Zyrtarët e SH.B.A.-së, NATO-s dhe evropianëve mbajtën takime të nivelit të lartë këtë javë me zyrtarët rusë. Në fund të tre takimeve të së enjtes, të dyja palët dolën me një pikëpamje pesimiste. Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë sugjeroi se bisedimet kishin arritur në një “ngërç” dhe nuk pa asnjë arsye për t’i vazhduar ato, ndërsa një zyrtar i lartë amerikan paralajmëroi se “rrahja e daulleve të luftës po tingëllonte me zë të lartë” pas seancave diplomatike.

Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov tha të premten se Rusia beson se NATO do të rrisë aktivitetin e saj përgjatë kufirit me Ukrainën nëse Moska nuk u bindet kërkesave të Perëndimit. “Ndërsa propozimet tona kanë për qëllim reduktimin e konfrontimit ushtarak, de-përshkallëzimin e situatës së përgjithshme në Evropë, pikërisht e kundërta po ndodh në Perëndim. Anëtarët e NATO-s po ndërtojnë forcën dhe aviacionin e tyre. Në territoret që janë drejtpërdrejt ngjitur me Ukrainën. në Detin e Zi, shkalla e stërvitjeve është rritur shumë herë kohët e fundit”, tha Lavrov.

Të premten, një numër i faqeve të internetit të qeverisë ukrainase, duke përfshirë Ministrinë e saj të Punëve të Jashtme, u vunë në shënjestër të një sulmi kibernetik me tekst kërcënues që paralajmëronte ukrainasit që “të kishin frikë dhe të prisnin për më të keqen”. Qeveria e Ukrainës tha se me sa duket Rusia qëndronte pas sulmit. Një zyrtar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA tha se presidenti Joe Biden ishte informuar për sulmin. Zyrtari tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ende një atribut për sulmin, por do t’i “sigurojnë Ukrainës çdo mbështetje që i nevojitet për t’u rikuperuar”.

Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell dënoi sulmin kibernetik, duke paralajmëruar se ai kontribuon në “situatën tashmë të tensionuar” në rajon.

Kur u pyetën nëse aktorë qeveritarë apo joqeveritar rusë qëndronin pas sulmeve, Borrell u përgjigj se megjithëse nuk donte të “treste gishtat”, kishte “një probabilitet të caktuar se nga vinin ata”.