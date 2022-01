E fyen “tradhtar”, Abazoviç përplaset me turmën në Mal të Zi

Zv.kryeministri në detyrë i Malit të Zi, Dritan Abazoviç është përplasur me një turmë protestuesish të mbledhur kundër tij pas kërkesës që ai ka bërë për rrëzimin e qeverisë së Zdravko Krivokapiç.

1/ Protestors booing @DritanAbazovic using anti-Albanian ethnic slurs. I was telling Abazović as a friend that he will pay dearly for all the support he got from the Serbian nationalists. From an “honest Albanian” and hero of the Serbian word to “š….r” in one year. pic.twitter.com/2ucUT0Q55m

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) January 21, 2022