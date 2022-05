Nga sauna, te frymëmarrja! Tre mënyra të thjeshta për t’u ndjerë më pak të lodhur gjatë ditës

Të gjithë mund të lodhemi gjatë ditës, për shkak të punës, familjes, angazhimeve të tjera…Ndonjëherë e abuzojmë me kafen, me shpresën se do të ndihemi më energjik gjatë rutinës sonë ditore.





Specialisti i energjisë Ari Whitten, sugjeron disa masa productive për të mos u ndjerë i lodhur gjatë ditës, dhe për të patur disa orë relaksuese :

1. Sauna

“Hulumtimi mbi përdorimin e saunës është thjesht befasues,” thotë Whitten. Merrni këtë studim, i cili tregon se pjesëmarrësit që qëndruan në një sauna 140 gradë Fahrenheit për 15 minuta, pesë herë në javë, raportuan rritje të konsiderueshme të niveleve të energjisë, si dhe një humor më të qetë dhe pozitiv. Dhe në një shkallë më të gjerë, hulumtimi ka treguar se larja në sauna katër deri në shtatë herë në javë rrit jetëgjatësinë me 40 për qind.

2. Ushtrimet e ndryshme

Kur bëhet fjalë për nivelet e energjisë, shëndeti mitokondrial është parësor. Mitokondritë tuaja janë fuqia e qelizës, që do të thotë se ato furnizojnë energji për çdo qelizë të vetme. Nëse mitokondritë tuaja janë të dobëta dhe të vështira, ju nuk do të ndiheni më mirë – aq e thjeshtë. Pra, çfarë i forcon mitokondritë tuaja, ju pyesni? Sipas Whitten, ju do të dëshironi të trajtoni mitokondritë tuaja ashtu si muskujt tuaj.

3. Praktikoni lojëra me frymëmarrjen

Nëse ndiheni mjaft të mprehtë, të kërceni në një stërvitje të shpejtë HIIT prej 15 minutash ka të ngjarë të mos tingëllojë shumë tërheqëse. Lajm i mrekullueshëm: Ju mund të përjetoni stres hormetik në mënyra të ndryshme (i kemi përshkruar të gjitha këtu), duke përfshirë praktikat e frymëmarrjes. “Praktikat [Breathwork] janë mënyra e vetme më e shpejtë dhe më e fuqishme për të përmirësuar nivelet e energjisë,” shpjegon Whitten./ Revista Psikologjia