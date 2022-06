“I kemi parë të qarkullojnë në Shqipëri dhe Kosovë”/ Sergey Lavrov: Armët që perëndimorët i japin Ukrainës po shiten në ‘tregun e zi’

Sergei Lavrov akuzoi Perëndimin për “përpjekje për ta bërë Moldavinë një Ukrainë të dytë”. Në një intervistë me një stacion televiziv të enjten ka folur edhe Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov. “Ata po përpiqen qartë ta kthejnë Moldavinë në një Ukrainë të dytë”, tha ai, duke komentuar ofertën e vendit për t’u bashkuar me BE. “Nëse ne nuk bëjmë lëshime me kërkesën e tyre, atëherë ata do të bashkohen me BE”, tha Lavrov.









Lidhur me bisedimet e paqes “të ngrira” me Ukrainën, ministri i Jashtëm rus tha se vetë Kievi ka nënshkruar se nuk dëshiron negociata me Rusinë. “Ne ende nuk e kuptojmë se çfarë lloj udhëzimesh merr Zelensky nga mësuesit e tij në Uashington dhe Londër” , tha ai.

I pyetur për ofertën e Ukrainës për t’u anëtarësuar në BE, Lavrov tha: Nuk e di nëse Ukrainës do t’i jepet një udhërrëfyes për t’u përgatitur për anëtarësim. Nëse kjo ndodh, atëherë do të thotë vetëm një gjë, se BE-ja është edhe një herë gati të mbyllë sytë ndaj të gjitha kritereve të saj që kanë ekzistuar gjithmonë për kandidatët dhe është e gatshme të udhëhiqet vetëm nga konsideratat gjeopolitike.

Së fundi, ai shprehu shpresën se ushtria në Perëndim i kupton të gjitha rreziqet që lidhen me furnizimin me armë të rënda në Ukrainë. “Unë me të vërtetë shpresoj që përveç politikanëve që kërkojnë në mënyrë të papërgjegjshme që Ukraina të japë atë që dëshiron, ka ende njerëz ushtarakë që kuptojnë se çfarë është në rrezik dhe që kuptojnë rreziqet që lidhen me të”, tha Lavrov. A e konsideron Krimenë një territor të Federatës Ruse? “Dhe a beson ai se Donbass është territori i Republikës Popullore të Luhanskut dhe Donetsk?”

Ai tha gjithashtu se shumë nga armët që perëndimorët dërgojnë në Ukrainë tashmë kanë filluar të shiten në “tregun e zi”. “I kemi parë të qarkullojnë në Shqipëri dhe Kosovë”.