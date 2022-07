Botohet libri që tmerron Putinin/ Grupi famëkeq ‘Wagner Exposé’, si i përdor Kremlini në Zonat e Luftës

Për vite me radhë, mercenari rus Marat Gabidulin ka vrarë në shërbim të grupit famëkeq Wagner në zonat e luftës në Siri dhe Ukrainë. Por në një moment misionet ushtarake, me të cilat të fuqishmit e Rusisë ngarkuan kompaninë private ushtarake Wagner, e bënë të mendohej.









Ai është luftëtari i parë në ushtrinë hije të presidentit rus Vladimir Putin, i cili me librin e tij “Wagner, Ushtria Sekrete e Putinit” (Econ Editions), i cili sapo është botuar në gjermanisht, zbulon se si Rusia në të vërtetë mbështeti presidentin sirian Bashar al- Assad apo separatistët në Ukrainën lindore.

“Shpëtimi i regjimit të Bashar al-Asad i ka mundësuar Rusisë që të projektohet globalisht si mbrojtëse dhe shpëtimtare e kriminelëve të të gjitha llojeve”, shkruan Gabidulin. Mercenarët e grupit Wagner luajnë gjithashtu një rol në Sudan, Mali dhe Libi. Vetë Putin tha në shkurt: “Për sa i përket Wagner-it, unë kam thënë tashmë se shteti rus nuk ka asnjë lidhje me të. Kompani të tilla kanë interesa komerciale. Ata negociojnë vetë në terren, pushtetarët i ftojnë në nivel shtetëror dhe i shpërblejnë për punën që kanë bërë”, tha ai duke iu referuar Malit.

“Kuzhinierja e Putinit”

Në të kundërt, kineastët francezë Xenia Bolsakova dhe Alexandra Jouchet, të cilët realizuan një dokumentar të titulluar “Wagner, ushtria e hijeve të Putinit”, dokumentojnë lidhjet e ngushta të grupit me Kremlinin. Ata gjithashtu intervistuan Marat Gabidulin dhe e mbështesin librin e tij me shumë informacione bazë. Në shumë vende grupi Wagner udhëton ekskluzivisht në shërbim të Kremlinit. “Me dërgimin e mercenarëve, shteti kursen kontributet pensionale dhe rrogat që do t’i paguante ushtarëve të rregullt të ushtrisë. Dhe gjithashtu u lejon atyre të eliminojnë të vdekurit”, shkruajnë ata.

Drejtuesit e organizatës, e cila në videot e saj propagandistike tregon një portret të kompozitorit gjerman Richard Wagner, janë biznesmeni rus Yevgeny Prigoshin dhe nënkoloneli Dmitry Utkin. Si shenjë e admirimit të tij për muzikën, Utkin mban emrin e betejës “Wagner”. Pas karrierës së tij në agjencinë ruse të inteligjencës ushtarake GRU, ai thuhet se themeloi nga viti 2014 e tutje një forcë të reagimit të shpejtë të veteranëve të forcave speciale që mbajnë emrin e tij të betejës.

“Dmitry Utkin është një fans i madh i Rajhut të Tretë dhe Adolf Hitlerit”, shkruajnë Bolshakova dhe Jusset. Por Prigozhin është lidhja e drejtpërdrejtë me Kremlinin. Ashtu si Putini, ai, i cili thuhet se kërkohet nga SHBA, vjen nga Shën Petersburg (ish-Leningrad). “Ish-krimineli që u bë një nga njerëzit më të fuqishëm në Rusi është produkt i pastër i një bote të krimit të milicëve, spiunëve, njerëzve të shërbimeve sekrete, bosëve të mafias dhe ish-të dënuarve. Prigozhin shpesh i shërbente Putinit, i cili më pas punonte në administratën e qytetit të Shën Petersburgut, në restorantin e tij – prandaj e quanin “kuzhinier i Putinit”.

Mbrojtja e “punëtorëve të luftës”

Gjithsej rreth 5000 luftëtarë raportohet se janë aktivë për ekipin Wagner sot. Një prej tyre deri në vitin 2019 ishte vrasësi Gambidoulin, i cili merrte deri në 3000 euro në muaj. Në librin e tij mbi tmerret e luftës, i cili duket shumë si një përgjigje nga fronti, ai ankohet për armatimin e dobët, gabimet në zhvillimin e betejave dhe sjelljen ndonjëherë brutale të njerëzve të shthurur të Wagner-it.

Vetë Gabidulin e justifikon botimin e librit me luftën e Putinit kundër Ukrainës, të cilën e konsideron gabim. Ai vetë kurrë nuk ka dashur të luftojë kundër një kombi vëlla. Por lexuesit nuk duhet të presin pendim nga mercenari. Gambidoulin e përdor librin për të justifikuar veten. Dhe ai kërkon njohjen zyrtare të luftëtarëve të tij ‘Kompanitë Ushtarake Private (PMC)’.

Sipas tij, ushtarët rusë shpesh përvetësuan sukseset e mercenarëve në luftën kundër milicisë terroriste Shteti Islamik (IS) në Siri. Mercenarët meritojnë një vend në librat e historisë, argumenton Gabidulin: “Kjo strukturë e re në Rusi do të duhet ende një kohë e gjatë për të provuar se nuk është vetëm një rezervuar që mbledh të dëbuarit dhe skajet, por një organizatë e përbërë nga profesionistë të vërtetë – punëtorët e luftë”.