“Krimea i takon Rusisë”/ Schroeder i Gjermanisë thotë se paqja në Ukrainë është e mundur pas takimit me Putinin

Ish-kancelari kontrovers i Gjermanisë, Gerhard Schroeder, i cili është hedhur poshtë nga partia e tij për lidhjet e tij me Vladimir Putin dhe punët fitimprurëse me firmat shtetërore ruse të energjisë, tha se u takua me presidentin rus në Moskë javën e kaluar dhe këmbënguli se Kremlini është i hapur për bisedimet për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.









“Lajmi i mirë është se Kremlini dëshiron një zgjidhje të negociuar”, tha Schroeder për revistën gjermane Stern në një intervistë të botuar të mërkurën. Megjithëse pushtimi i Rusisë ndaj fqinjit të saj është një “gabim”. Ish-udhëheqësi i Partisë Social Demokrate tha se konflikti mund të zgjidhet.

Schroeder, i cili drejtoi ekonominë më të madhe të Evropës nga viti 1998 deri në 2005, është dënuar gjerësisht për marrëdhënien e tij me Putinin. Ai e mbrojti atë për mizoritë e supozuara ruse në Ukrainë, duke thënë se nuk mendonte se ato urdhra do të kishin ardhur nga udhëheqësi rus.

Partia SPD e Schroeder, së cilës i përket edhe kancelari aktual, Olaf Scholz, i ka thënë ish-liderit të largohet dhe procesi i largimit të tij është në vazhdim.

Scholz dhe anëtarë të tjerë të lartë të koalicionit qeverisës tre-partiak në Berlin janë distancuar nga Schroeder dhe kanë mirëpritur një vendim të ligjvënësve për t’i hequr postin e tij në dhomën e ulët të parlamentit.

Receta e 78-vjeçarit Shrëder për një zgjidhje të negociuar i bëri jehonë shumë prej kërkesave të Moskës në luftë.

Ukraina duhet të dorëzojë pretendimin e saj ndaj Krimesë, të cilën Rusia e aneksoi në 2014, si dhe aspiratat e saj për NATO-n, tha Schroeder. Rajoni lindor i Donbasit duhet të mbetet pjesë e Ukrainës, megjithëse pakicës ruse atje duhet t’i jepen të drejta të veçanta, shtoi ai.

Të dyja palët duhet të bëjnë lëshime, tha Shrëder, duke sinjalizuar se Turqia mund të luajë një rol ndërmjetësues.