Përplasja me pasojë plagosjen në Vlorë-Selenicë, reagon policia: U dëmtua pasagjeria, si paraqitet gjendja e saj

Policia e Shtetit ka zbuluar detaje të mëtejshme në lidhje me aksidentin që ndodhi mbrëmjen e kësaj të marte në aksin rrugor Vlorë-Selenicë.









Nga informacionet paraprake, mësohet se një automjet tip “Benz” me shoferin I. C., 36 vjeç, është përplasur me një automjet tip “Nisan” me drejtuesin A. A., 51 vjeç.

Për shkak të përplasjes, ka marrë lëndime pasagjeria e “Nissan-it”, qytetarja me iniciale M. A., 43 vjeçe, e cila ndodhet në spital, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën.

Sakaq, në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të aksidentit.

