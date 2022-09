Meghan Markle mendoi se do të ishte ‘Beyonce e Britanisë’ kur të martohej me Harry

Gjithnjë e më shumë detaje po dalin në dritë rreth viteve të Meghan Markle në pallat në librin e ardhshëm, Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, nga Valentine Lowe dhe botuar nga The Times.









“Meghan Markle mendoi se do të ishte ‘Beyonce e Mbretërisë së Bashkuar’ kur u martua me Princin Harry, përpara se të zbulonte se i urrente rregullat strikte të jetës mbretërore”, thuhet në faqet e librit.

Burimet pohojnë se dukesha mendonte se do të ishte Beyonce e Britanisë kur po martohej me nipin e Mbretëreshës – por ajo u zhgënjye me protokollet dhe rregullat strikte të jetës si një anëtare e punës e familjes mbretërore dhe u ndje gjithnjë e më e “shtypur dhe e keqkuptuar”.

Libri përfshin gjithashtu pretendime se mbretëresha Elizabeth u detyrua të “godiste” një Megxit. Madje, thuhet se ai u ka folur me ton të rreptë Sussexëve, duke u thënë: “Në ose jashtë”. Ambienti sipas librit ndodhej në samitin vendimtar në Sandringham, ku familja mbretërore vendosi për të ardhmen e Harry -t dhe Meghan-it.

Valentine Lowe – autor i librit dhe reporter i pallatit për The Times të Londrës – tha që anëtarët mbretërorë u takuan në të ashtuquajturin “samiti Sandringham” pesë ditë pasi Duka dhe Dukesha njoftuan planet e tyre për Megxit më 8 janar 2020.

Gjatë konsultimeve fillestare, Mbretëresha donte që të katër shtëpitë mbretërore të punonin së bashku shpejt për të gjetur një zgjidhje.

Në ditët në vijim, takimet u mbajtën në Clarence House, më pas në shtëpinë e Princit Charles dhe në fund në Pallatin Buckingham.

Simon Case, sekretari personal i Princit William, ishte gjithashtu i përfshirë, “duke folur me të dyja palët”, tha gazeta.

Pesë skenarët e mundshëm dhe një muaj pushim

Bisedat përfshinin pesë skenarë të mundshëm, duke përfshirë dhënien e çiftit një muaj çdo vit për aktivitetet e tyre, ose marrjen përsipër vetëm të një numri të vogël përgjegjësish dhe shpenzimin e pjesës më të madhe të kohës duke bërë gjëra të tjera.

Brenda këtyre zgjedhjeve, do të zbatoheshin rregullat e përgjithshme për të mos marrë vendime për përfitime financiare ose materiale – qoftë për veten e tyre apo për miqtë.

Një ish-insajder i pallatit tha: “Mendoj se Meghan mendoi se do të bëhej Beyonce e Britanisë së Madhe. Të qenit anëtare e familjes mbretërore do t’i jepte asaj këtë njohje. Ndërsa ajo që ai zbuloi ishte se kishte aq shumë rregulla që ishin aq qesharake, saqë ai nuk mund të bënte as gjërat që mund të bënte si person privat”.

Një tjetër burim tha se ishte e pamundur që çifti të mund të jetonte në dy botë, familjen mbretërore dhe personazhet e famshëm.

Thuhej gjithashtu se Meghan nuk do të ishte në gjendje të përshtatej me kallëpin e një mbretëreshe që punonte, me pallatin që nuk mund të pranonte “atë që donte të bëhej”.

Rregullat e Mbretëreshës

Në librin që do të dalë muajin e ardhshëm, Lowe shkruan se vetë mbretëresha e kishte bërë të qartë dhe kategorike se nëse çifti nuk do të ishte i gatshëm të zbatonte rregullat që vlejnë për të gjithë anëtarët e familjes mbretërore, “ata nuk do të lejoheshin të performonin detyrat zyrtare”.

“Kishte një pamje shumë të qartë: nuk mund të hysh e të dalësh”, një burim i tha Lowe. “Dhe nëse keni një pikëpamje kaq të qartë, është shumë e vështirë të thuash: “Pse të mos shkojmë 10% në vend të 20%?” Kjo do të thoshte se kompromisi nuk bëhej fjalë”, tha autori.

Ai gjithashtu pohoi se çifti ndihej i “shtrënguar dhe i keqkuptuar” nga Pallati për shkak të “ngurtësisë fillestare” rreth kërkesës së tyre.

Princi Harry fillimisht i dërgoi email babait të tij, më pas Princit Charles, për shqetësimet dhe dëshirën e tyre për t’u transferuar në SHBA, por iu tha se kërkohej një diskutim i duhur familjar, i cili nuk mund të zhvillohej të paktën deri më 29 janar 2020. Kjo, shkroi Lowe, nuk ishte të pritur mirë nga çifti, të cilët shpresonin ta zgjidhnin shpejt çështjen e tyre.

Përgjigja e shtyu Princin të organizonte një takim privat me Mbretëreshën, por kjo u anulua, me Harry-n e informuar se ajo nuk ishte më e disponueshme dhe se ajo ishte bërë konfuze në lidhje me aranzhimet e saj kalendarike.

“Kishte rrezik që një bisedë private të interpretohej shumë ndryshe nga dy persona”, tha një burim.

Shkrimtari shtoi se Harry mendoi të voziste pa paralajmërim në Sandringham për të folur me Mbretëreshën, por vendosi kundër.