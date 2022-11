Adoleshentja pothuajse humbi këmbën nga sulmi i ‘Pitbullit’: Dhëmbët e tij u ngulën në kockën time

Një adoleshente nga Nju Jorku e pa Haron me sytë e saj kur një nga tetë pitbullët e familjes së saj e sulmoi papritmas dhe gati sa nuk e vrau. 16-vjeçarja Lexie Beebe thuajse humbi këmbën kur u sulmua brutalisht nga një ‘pitbull terrieri’ amerikan 18 muajsh Southy, i cili thotë se i shtrëngoi nofullat aq fort sa mund të dëgjonte dhëmbët e tij duke i këputur kockën. Para sulmit, pitbulli i veçantë ishte duke fjetur në shtratin e vajzës 16-vjeçare. Papritur ai u hodh në qafën e saj.









Natën fatale, Lexie ishte në dhomën e saj të gjumit me miqtë kur zbriti e vetme dhe u përball me pitbullin, i cili papritur iu hodh në qafë. Adoleshentja arriti të largohej për të mbrojtur qafën e saj, por qeni i futi dhëmbët e mprehtë në këmbën e saj, duke i shqyer mishin dhe muskujt.

Nëna dhe njerku i saj dëgjuan britmat e saj dhe vrapuan në fund të shkallëve ku panë gjak në dysheme dhe tavan dhe ‘mishin’ e saj në tapet.

Lexie ishte ende në nofullat e qenit, për të cilin ajo thotë se ia kishte kafshuar këmbën aq thellë sa dëgjoi dhëmbët e tij duke i pastruar kockën e saj. Njerku i saj u përpoq të hiqte dhëmbët e qenit, por iu desh ta mbyste derisa ia lëshoi ​​këmbën Lexie.

Ajo përdori një rrip për të ndaluar gjakderdhjen e saj, për të cilën mjekët thonë se ndoshta i shpëtoi jetën. Gjimnazistja u dërgua me urgjencë në spital me ambulancë dhe u dërgua direkt në sallën e operacionit, ku mjekët tentuan të rilidhnin muskujt dhe ligamentet. Por ata paralajmëruan familjen e saj se mund të mos e shpëtonin këmbën e saj.

Mjekët janë në gjendje shoku

“Ishte një mëngjes normal i së dielës. Isha duke u shoqëruar me miqtë. Zbrita shpejt poshtë, hapa derën e foshnjës dhe aty ishte qeni. Pati një zhurmë të vogël dhe ai u hodh në qafë i pari, por unë u ktheva mjaft shpejt dhe më pas ai më kapi këmbën. Ishte shumë keq. Ai më mbante këmbën. Në një moment më ra të fikët, por më pas e ndjeva se po ndodhte. Isha në tronditje të madhe. Mjekët ishin të habitur që isha e vetëdijshme sepse humba aq shumë gjak. Ishte në këmbën time për rreth 30 sekonda, por bëri aq shumë dëm sa ishte çmenduri. Njerku im, falë Zotit që ishte në shtëpi, u përpoq të hapte nofullën e tij, por duhej ta mbyste për ta larguar dhe më pas e nxori jashtë, larg nga të gjithë. Po shikoja larg sepse nuk doja të shihja asgjë, kishte gjak në mur, në tavan dhe copa mishi kudo. Ishte padyshim dita më e frikshme e jetës sime. Para sulmit ne mendonim se qentë ishin mbrojtësit tanë dhe nuk e kishim menduar kurrë se ata do të bënin diçka të tillë. Menduam se do të na ruanin dhe kjo është arsyeja pse ishte një tronditje e tillë kur ndodhi. Pas sulmit, ne nuk mendonim se të tjerët do të na mbronin më. Unë kisha një qen që flinte në dhomën time me mua çdo natë sepse më bënte të ndihesha i sigurt”, ka thënë vajza fatkeqe e cila po lufton për të riparuar dëmtimin e këmbës.

Nëna e saj tha për ngjarjen tragjike: “Dëgjova një britmë për ndihmë dhe më pas dëgjova një qen që leh, kështu që mendimi im fillestar ishte se ishte një luftë qensh. Nuk e kisha menduar kurrë në një milion që një nga fëmijët e mi do të copëtohej nga një qen si ky”.