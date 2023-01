Ju qortojnë fëmijën tuaj para syve? Ja si duhet të veproni

Gjëja e fundit që një prind dëshiron të shohë është kur një tjetër i rritur qorton fëmijën e tyre. Kjo të bën të nxehesh dhe të pushtohesh nga emocionet negative, dhe ka një arsye krejtësisht normale evolucionare për këtë gjendje intensive. Në thelb i sinjalizon pjesës së lashtë zvarranike të trurit tuaj se rreziku është mbi ne. Shpejtësia e rrahjeve të zemrës suaj, hormonet vërshojnë sistemin tuaj dhe “përgjigja e fluturimit ose e luftimit vazhdon”.









Bëjeni të njohur praninë tuaj

Së pari, pohimi i vetes në situatë ndryshon plotësisht dinamikën e bisedës. Fëmija juaj ndihet i sigurt dhe i mbrojtur pasi i rrituri kundërshtar duhet të jetë më i respektueshëm përballë dikujt të moshës së tij – ata nuk janë autoriteti përfundimtar i situatës tani.

Mund ta provoni këtë teknikë: imitimin e qëndrimit dhe qëndrimit të trupit të tjetrit. Kjo quhet krijimi i një raporti dhe është një mënyrë e fuqishme për të zgjidhur konfliktin e mundshëm dhe për t’u dukur i vërtetë dhe i besueshëm.

Vlerësoni situatën përpara se të reagoni

Zemërimi nuk është kurrë një këshilltar i mençur, prandaj është thelbësore që të qetësoheni dhe ta trajtoni situatën në mënyrë logjike. Merrni frymë dhe mblidhni informacione për të gjithë sprovën. Është plotësisht e mundur që fëmija juaj të ketë gabuar: të ketë goditur një fëmijë tjetër, të ketë thyer pronën e dikujt, të jetë sjellë keq në klasë, etj.

Bëjeni fëmijën tuaj të ndihet i kuptuar

E gjithë situata mund ta bëjë fëmijën tuaj të ndihet i çorientuar ose i frikësuar. Është e rëndësishme të jeni të durueshëm me fëmijën tuaj dhe t’i bëni ata të ndihen sikur emocionet e tij janë kuptuar dhe vërtetuar. Zbrisni në nivelin e syve të tyre dhe kërkojuni të shpjegojnë se çfarë po ndodhte. Mbani gjykimin tuaj në këtë pikë dhe dëgjoni interpretimin e tyre të ngjarjeve.

Jini të drejtpërdrejtë me personin tjetër

Jini të sinqertë me personin tjetër. Informojini me mirësjellje se besoni se disiplinimi i fëmijës suaj është rreptësisht shqetësimi juaj dhe se do ta vlerësonit nëse ai nuk do të përfshihej në situatë. Ju gjithashtu mund t’i sugjeroni që ta konsiderojnë situatën me rolet e kundërta – ju jeni ai që qortoni fëmijën e tyre (nëse janë vetë prindër).

Të qenit i drejtpërdrejtë kërkon njëfarë niveli sigurie , ndërkohë që të jesh diplomatik, i qetë, i vërtetë dhe mendjehapur për situatën

Shpjegojini fëmijës tuaj situatën

Është e rëndësishme të diskutoni dhe të shpjegoni me durim gjithçka. Ky hap është vendimtar sepse mënyra se si i perceptoni gabimet mund të ketë efekte afatgjata në mënyrën se si fëmija juaj trajton gabimet dhe pengesat.

Ngushëlloni fëmijën tuaj, por mos u jepni atyre keqardhje. Mund të dërgojë një mesazh të dëmshëm – se ata janë plotësisht në të drejtë ose nuk mund të dinë se çfarë është më e mira. Në vend të kësaj, qëndroni të vendosur në pozicionin tuaj dhe shpjegoni me qetësi pse këto lloj veprimesh janë të padëshirueshme./Psikologjia