Leonardo DiCaprio dhe reagimet ndaj partneres së tij 19-vjeçare: Ajo nuk ka lindur as kur doli “Titanic”

Arsyeja është sigurisht “barriera” e 25-shave që ylli 48-vjeçar e kalon rrallë. Në njëzet e katër orët e fundit ai përflitet se është në lidhje me modelen 19-vjeçare Iden Polanyi. Të dy u panë së bashku në një festë më 31 janar.

Fakti që DiCaprio është 30 vite më i madh se ajo nuk ka kaluar pa u vënë re në rrjetet sociale.

Twitter ka shpërthyer me lajmet për lidhjen e tyre, pasi Polanyi është aq e re sa nuk kishte lindur as kur Titanic u publikua në vitin 1997.

Eden Polanyi ka 195,000 ndjekës në Instagram dhe ka fshirë një të story për karrierën e saj të modelingut në moshë. Pas shkallës në të cilën emri i saj ishte në lajme, ajo thuhet se ka fshirë profilin e saj në Instagram.

Leonardo DiCaprio’s rumored 19-year-old flame Eden Polani DELETES her Instagram https://t.co/U5P48De1wE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 8, 2023

Të dy u panë duke shijuar shoqërinë e njëri-tjetrit në festë, me DiCaprio të veshur me rroba casual dhe Polanyi me një kostum gri me vija.

Është e paqartë se çfarë ka ndodhur me Victoria Lamas, 23-vjeçaren e cila është parë me të pak kohë më parë dhe raportimet i donin ata të ishin në një lidhje.

Disa nga komentet në Twitter ishin: “Mund të jetë babai i saj”, “Titanic” është më i madh se ajo”.