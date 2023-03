Rebelohen tifozët anglez, këngëtarja italiane ‘përdhos’ himnin e kombëtares së “Tre Luanëve”

Ndeshja e djeshme Itali-Angli në Napoli sjelli fitoren “Tre Luanëve”, por ajo ç’ka la për të dëshiruar ishte interpretimi i himnit kombëtar të Mbretërisë së Bashkuar.

Sipas shumë tifozëve të cilët kishin komentuar në rrjetet sociale, këngëtarja italiane Ellynora, e ftuar për të interpretuar himnin kombëtar live në stadiumin “Diego Armando Maradona” në ndeshjen klasike mes Italisë dhe Anglisë për kualifikueset e Euro 2024, ka “vrarë” himnin e quajtur “God Save the King”.

Komentet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta, duke “sulmuar” këngëtaren italiane dhe duke e tallur atë. Mediat britanike pothuajse të gjitha i kanë kushtuar një shkrim kësaj ndodhie, ku sigurisht ka mbetur si një ofendim për ta.

I’m literally dying of embarrassment on her behalf.

That national anthem was awful. Deary me. #ITAENGpic.twitter.com/wy0iq8fyTG

— Lee Harris (@addicted2newz) March 23, 2023