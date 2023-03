Hije e rëndë mbi shefen e KE-së, Kina sulmon von der Leyen për komente të zjarrta kundër Pekinit

Ursula von der Leyen nuk po bën miq në Kinë.









Presidentja e Komisionit Europian nuk ‘goditi’ në fjalimin e të enjtes për Kinën – duke shkaktuar reagime nga diplomatët kinezë.

Fu Cong, ambasadori i Kinës në Bashkimin Evropian, tha të premten se ishte “pak i zhgënjyer”.

“Ai fjalim përmbante shumë keqinterpretime të politikave kineze dhe pozicioneve kineze”, i tha Fu transmetuesit shtetëror CGTN.

“Kushdo që e shkroi atë fjalim për Presidenten von der Leyen nuk e kupton vërtet Kinën ose shtrembëroi qëllimisht pozicionet kineze”, shtoi ai.

Në një fjalim të ashpër të mbajtur të enjten, kreu i Komisionit Evropian i bëri thirrje Evropës që të jetë “më e guximshme” ndaj Kinës, duke argumentuar se Pekini është bërë “më represiv brenda dhe më këmbëngulës jashtë vendit”.

Për herë të parë, von der Leyen dha sugjerime se BE-ja mund t’u japë fund përpjekjeve të gjata për të arritur një marrëveshje të madhe tregtare me Kinën.

E njohur si Marrëveshja Gjithëpërfshirëse për Investimet (CAI), marrëveshja tregtare u arrit në vitin 2020, por më pas u bllokua nga Parlamenti Evropian pasi disa eurodeputetë u goditën nga sanksionet nga Pekini.

“Ne duhet të pranojmë se bota dhe Kina kanë ndryshuar në tre vitet e fundit – dhe ne duhet të rivlerësojmë CAI në dritën e strategjisë sonë më të gjerë të Kinës”, tha von der Leyen.

Wang Lutong, drejtor i përgjithshëm për çështjet evropiane në ministrinë e jashtme kineze, paralajmëroi se BE-ja po luante një lojë të rrezikshme.

“Pala #BE flet shumë për të mos rrezikuar kohët e fundit”, shkroi Wang në llogarinë e tij personale në Twitter. “Nëse ka ndonjë rrezik, është rreziku i lidhjes së tregtisë me ideologjinë dhe sigurinë kombëtare dhe krijimi i konfrontimit në bllok”.

Von der Leyen do të udhëtojë në Pekin me presidentin francez Macron javën e ardhshme, ku pritet të takohet me presidentin kinez Xi Jinping.

“Ne shpresojmë që në vizitën e saj në Kinë dhe në dialogun e saj me liderët kinezë, ajo do të jetë në gjendje ta kuptojë më mirë Kinën”, tha të premten Fu, ambasadori kinez në Bruksel.

Gazeta Shqiptare