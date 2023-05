FOTO/ United bën “djallin” me Chelsea-n, por humbet Antony. Premier League “zbardh” Evropën

Një javë përpara fundit, Premier League ka zbardhur të gjithë verdiktet në lidhje me Evropën. Man.United thyen me “poker” golash Chelsea-n duke marrë vendin e tretë në ishull. Ekipi i Ten Hag siguroi një biletë për në Champions League. Man.City, Arsenal, United dhe Newcastle do përfaqësojnë sezonin e ri Anglinë në arenën më të rëndësishme në Evropë. Liverpool dhe Brighton sigurojnë një biletë për në Europa League.









Në “Old Trafford”, përballë një Chelsea të dorëzuar kohë me parë dhe jashtë çdo objektivi, djemtë e Ten Hag dhuruan spektakël, kaluan në avantazh që në minutën e 6-të me Casemiro-n. Për fat të keq, një dëmtim i Antony prishi këtë mbrëmje perfekte. Në fundin e pjesës së parë, Martial u shërbye në zonë nga Sancho dhe me portën e boshatisur dërgoi shifrat në 2-0. Në pjesën e dytë, në minutën e 73-të, Bruno Fernandez fitoi një 11-metërsh dhe po vetë nga pika e bardhë e penalltisë u tregua i saktë duke dërguar shifrat në 3-0. Pesë minuta më pas ishte Rashford që dërgoi rezultatin në 4-0. Në fundin e sfidës, Joao Felix shënoi golin e nderit për Chelsea duke sigluar shifrat përfundimtare në 4-1.

Rikthimi i United në Champions dhe dëmtimi i brazilianit Antony mori vëmendjen e faqeve të para të mediave britanike: