“Tajvanin do ta marrim pa frikë”/ Shefi i ri i mbrojtjes Kineze takohet me evropianët

Evropa u shfaq si një bashkëbisedues kyç me Pekinin të dielën, ndërsa shefat e politikës së sigurisë britanike, gjermane dhe të BE-së arritën të takohen me ministrin e ri të Mbrojtjes të Kinës, Li Shangfu, i cili refuzoi të shkojë përtej një shtrëngimi duarsh me homologun e tij amerikan, Lloyd Austin.

Përveç mbajtjes së një fjalimi kryesor në Dialogun Shangri-La në Singapor, Li gjithashtu zhvilloi takime dypalëshe me shefin e politikës së jashtme të BE-së Josep Borrell, ministrin gjerman të mbrojtjes Boris Pistorius dhe sekretarin britanik për mbrojtjen Ben Wallace, duke shënuar kontaktet e tij të para me homologët evropianë që kur ai u gradua ministër në mars.

Pekini ka refuzuar një takim mes Li dhe Austin për shkak të sanksioneve personale të Uashingtonit kundër zyrtarit kinez. Li refuzoi gjithashtu një takim me Anita Anand të Kanadasë, i thanë POLITICO dy diplomatë perëndimorë, mes raporteve gjatë fundjavës se luftanijet amerikane dhe kanadeze lundruan nëpër ngushticën e Tajvanit së bashku, një veprim i rrallë, duke bërë që marina kineze të afrohej brenda 150 jardëve.

Në vend të kësaj, Kina pranoi të linte Li të takonte evropianët në periferi të forumit më të lartë aziatik të sigurisë – megjithëse gjendja shpirtërore ndonjëherë ishte e sprovuar.

Constructive discussion with #China’s Minister of Defence Li Shangfu at #SLD23 on common strategic concerns, including Russia’s war against Ukraine, Taiwan, South China Sea.

Looking forward to continue to develop EU-China relations based on trust and respect of international law pic.twitter.com/e5UTQfg3qu

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 4, 2023