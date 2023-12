Ja cilat karakteristika të të tjerëve ju pëlqejnë dhe cilat ju bezdisin, sipas shenjës së horoskopit

DASHI: Dashi irritohet tepër me ngadalësinë e Demit, pavendosmërinë e Peshores dhe…ndryshimet e ritmit, si dhe fshehtësinë e Akrepit. Atë e shqetëson edhe fiksimi i Virgjëreshës dhe Bricjapit për të planifikuar gjithçka deri në detaje, ndërsa Gaforrja dhe Peshqit i konsideron tepër pasivë në reagimet e tyre.









Megjithatë, ai vlerëson lëvizshmërinë e Binjakëve dhe Shigjetarit, si në hapësirë ​​ashtu edhe në ide, dashurinë për pavarësinë e Ujorit dhe prirjen për të qenë… shef i Luanit, edhe pse është në konkurrencë të drejtpërdrejtë me të.

DEMI: Pamaturia dhe ndërmarrja e rrezikut të Dashit, spektakli i Luanit dhe agresioni nervoz i Akrepit i bëjnë vërtet me nerva shenjat e Demit. Atë e shqetëson edhe dikotomia e Binjakëve, që flet dhe pështyn, papërgjegjshmëria e Shigjetarit dhe Peshqve në praktikat e jetës, si dhe individualizmi i Ujorit.

Megjithatë, ai pajtohet me Gaforren, në respektimin e parimeve të familjes dhe me Peshoren, në dashurinë e tij për gjërat e bukura. Ai vlerëson përditshmërinë e organizuar që kërkojnë Virgjëresha dhe Bricjapi.

BINJAKËT: Binjakët e gjejnë Demin të mbërthyer në idetë e tyre dhe Gaforren të mbërthyer në të kaluarën e tyre. Bricjapi rritet para kohës së tij. Luani është konkurrenti i tij për përparësinë në shoqëri, ndërsa Shigjetari dhe Ujori e rivalizojnë atë në lëvizshmëri dhe shpejtësi të ndryshimit të partnerëve të dashurisë. Peshqit janë në “makthin” e tyre. Dhe Akrepi, shumë në prapavijë…

Por i pëlqen Dashi, i cili e thotë çdo gjë që i vjen pa përdredhje, Virgjëresha që i racionalizon ndjenjat dhe Peshorja, sepse nuk i përmbahet një këndvështrimi.

GAFORRJA: Gaforrja ka inat për mendjelehtësinë emocionale të Binjakëve dhe Shigjetarit, si dhe indiferencën e Dashit dhe Akrepit, që sjellja e tyre të mos lëndojë të tjerët. Virgjëresha dhe Bricjapi janë bezdisshëm të rezervuar në lidhje me ndarjen e ndjenjave, ndërsa Ujori me të vërtetë ngre mure. Luani, sërish, është një person i ngrohtë, por autoritar dhe mund të “kapelet”.

Në të kundërt, Demi krijon siguri emocionale, ndërsa Peshorja dhe Peshqit kujdesen për të tjerët dhe dinë të tregojnë interes dhe butësi.

LUANI: Luani është i mërzitur nga konkurrenca e pandërprerë e Dashit dhe Binjakëve për të qenë në qendër të vëmendjes. Virgjëresha, nga ana tjetër, duket shumë poshtë dhe Bricjapi shumë i “shtrënguar”. Akrepi është xhelozin dhe posesivin, ndërsa Ujori është skandalozisht indiferent ndaj përshtypjes që të lë. Gaforrja dhe Peshqit janë të gjithë ankesa lotuese dhe pesimizëm.

Për fat të mirë, si kompensim ka Shigjetarin optimist, por edhe Demi dhe Peshorja, të cilët dinë të shijojnë jetën.

VIRGJËRESHA: Për Virgjëreshën, vrazhdësia dhe indiferenca ndaj ndjenjave të të tjerëve të Dashit dhe Akrepit është irrituese. Ai është i shqetësuar nga shpejtësia me të cilën Binjakët dhe Peshorja ndryshojnë mendje. Shpërthimet e forta emocionale të Gaforres dhe Peshqve e ngatërrojnë atë. Luani i duket shumë i vetëkënaqur, ndërsa Shigjetari shumë “i lirshëm”.

Nga ana tjetër, i pëlqen siguria dhe stabiliteti që frymëzon Demi, planifikimi i Bricjapit dhe shqetësimi i Ujorit për të mirën e përbashkët.

PESHORJA: Peshorja nuk e duron dot aspak natyrën shpërthyese të Dashit dhe Akrepit. Luani duket i ekzagjeruar, ndërsa tendenca e Virgjëreshës për të vënë praktiken mbi të bukurën, i ulet në qafë. Gaforrja është shumë ankuese, ndërsa Shigjetari ka problem me angazhimin emocional.

Përkundrazi, me Demin ndan dashurinë për një jetë të bukur, me Ujorin ëndrrën e utopisë, me Peshqit shqetësimin për të tjerët dhe me Binjakët, aftësinë për të parë realitetin nga shumë anë.

AKREPI: Akrepi acarohet me Binjakët, sepse e gjen dyfytyrësh, me Virgjëreshën që i duket “e çuditshme” dhe me Bricjapin një nga të njëjtët dhe më keq. Gaforrja, Peshorja dhe Peshqit janë aq të “butë” emocionalisht, sa thuajse nuk ia vlen as… t’i ngacmosh. Sa për Ujorin, ata janë nga një botë tjetër.

Megjithatë Dashi e ka të qartë, ju e dini se me çfarë keni të bëni. Demi dhe Luani kanë një sensualitet interesant. Dhe Shigjetari është një konkurrent i denjë në lojërat e hijeshisë.

SHIGJETARI: Shigjetari nuk mund ta kuptojë se si Dashi gjen kaq shumë arsye për të luftuar dhe se si Demi dhe Akrepi mund të jenë kaq xhelozë dhe posesiv. Ai e sheh Gaforren pesimiste dhe Virgjëreshën inatosur, ndërsa Bricjapi është tepër konservator dhe Luani shumë materialist. Përsëri peshqit, por pse kaq shumë melankoli?

Megjithatë, atij i pëlqen Peshorja, e cila gjen mënyra për ta bërë jetën të bukur, Ujori, që predikon se jeta duhet të jetë e bukur dhe Binjakët, të cilët janë të palëkundur dhe studiues.

BRICJAPI: Bricjapi irritohet me Dashin dhe Akrepin, sepse sjellja e tyre shkon përtej kufijve. Gaforrja dhe Peshqit janë tepër të ndjeshëm. Binjakët janë të “ajrosur”, nuk mund të mbështeteni tek ai, por as Shigjetari. Ujori jeton sërish në botën e tij. Luani ka një mani ekstravagante për t’u dukur dhe Peshorja është e ngadaltë për të marrë vendimin.

Për fat të mirë, ka dy shenja përgjegjëse në të cilat mund të mbështetet, Demi dhe Virgjëresha.

UJORI: Për Ujorin, Dashi dhe Luani janë “egoistë” të padurueshëm. Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi janë aq konservatorë, sa duket se po lëvizin me një… vonesë kohore, në raport me pjesën tjetër të botës. Por Gaforrja gjithashtu ngjitet pas së kaluarës, në një mënyrë tjetër, ndërsa Binjakët janë fjalë të mëdha dhe zero veprime. Akrepi përsëri është i gjithi teatror.

Por atij i pëlqen altruizmi i Peshores, dashuria për lirinë e Shigjetarit dhe universi utopik në të cilin Peshqit arrijnë të jenë vazhdimisht.

PESHQIT: Peshqit e shohin Dashi dhe Luani shumë të zotë. Përveç kësaj, Dashi, ashtu si Akrepi, lëndon pamëshirshëm të tjerët. Demi është mbreti i rutinës, Virgjëresha jeton me orar, por edhe Bricjapi nuk kthehet pas, është një “robot” i vërtetë. Sa i përket Binjakëve, është e vështirë të dallosh nga ato që thotë.

Për fat të mirë, janë dy tipat “të relaksuar” të zodiakut, Shigjetari dhe Ujori altruist, por edhe Gaforrja dhe Peshorja, të cilët kujdesen dhe ndajnë ndjenjat e tyre.