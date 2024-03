Lionel Mesi thyen heshtjen, ja kur do të tërhiqet nga futbolli argjentinasi

Lionel Mesi padyshim është një ndër futbollistët më të mirë në botë. I pyetur në lidhje me të ardhmen, a mendon të tërhiqet nga futbolli, argjentinasi nuk e ka ende një përgjigje të saktë.mesi









“E di që do ta ndjej atë moment. Do ta kuptoj kur nuk do të jem më i aftë të ndihmoj shokët e mi në fushë. Jam shumë autokritik, e di kur jam mirë, kur jam keq, kur luaj mirë dhe kur luaj keq. Nëse do të vijoj të bëj mirë, do të përpiqem të vijoj, pasi futbolli është ajo që dua. Kur ta ndjej se do të vij ai moment, do të largohet pa menduar për moshën time”, u shpreh Mesi.

PANORAMASPORT.AL