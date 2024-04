Pas debateve dhe ofendimeve, Meritoni dëshiron të pajtohet me Romeon? Banorja e “BBV”: Bëhuni bashkë për ti rënë…

Meriton Mjekiqi, pas debateve dhe ofendimeve të rënda që ka pasur me Romeo Veshajn, ka nënkuptuar që mund të rregullojë marrëdhënien me aktorin.









Miqësia mes dyshes u kris pas një komenti që moderatori dha për aktorin e të dashurën e tij, Heidi Baçi, në shtëpinë e “BBVIP”.

Gjatë një bisede me Françeska Muratin, Meritoni u se në momentin që të ulen gjakrat, mes tyre nuk ka çfarë të diskutojë më, duke treguar se ai ishte thjeshtë një mendim i tij për çiftin, por këta të fundit kanë menduar se po bën lojë.

Nga ana tjetër, Françeska e këshilloi moderatorin që të bëhet grup me Romeon, për ti rënë Julian Dedës, kundërshtari i tyre në lojë.

Biseda:

Françeska: A do me u pajtu ti me Romeon?

Meritoni: S’ka të bëjë me pajtim…

Françeska: Unë po të pyes si shoqëri mes ne të dyve jo si lojë

Meritoni: Në momentin që ulen gjakrat s’kam pse ta diskutoj

Françeska: Po me i rënë kot

Meritoni: Unë kam dhënë një mendim, ai ka dhënë një mendim. Ndoshta ka qenë një medim i njëjtë po ata e kanë marrë sikur unë po luaj

Françeska: I thashë nëse pajtohen të dy sepse iu intereson në një pikë të lojës që t’i bien Julit është e drejtë. Se kanë të njëjtin kundërshtarë s’do të thotë që jeni bërë bashkë