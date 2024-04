Punonjësit protestuan kundër ofrimit të shërbimit ndaj Izraelit, Google pushon nga puna 28 pjesëtarë të stafit

Google ka pushuar nga puna 28 punonjës, pasi morën pjesë në protesta kundër kontratës së kompanisë për ofrimin shërbimit “cloud”, me qeverinë izraelite, pasi sipas tyre, mbështet zhvillimin e mjeteve ushtarake nga qeveria izraelite.









Njësia e Alphabet tha se një numër i vogël punonjësish protestues hynë dhe ndërprenë punën në disa zyra të tjera të kompanisë.

“Pengimi fizikisht në punën e punonjësve të tjerë dhe pengimi i tyre për të hyrë në objektet tona është një shkelje e qartë e politikave tona dhe sjellje krejtësisht e papranueshme,” tha kompania në një deklaratë.

Google tha se kishte përfunduar hetimet individuale, duke rezultuar në ndërprerjen e 28 punonjësve dhe do të vazhdojë të hetojë dhe të marrë masa sipas nevojës.

Në një deklaratë për Medium, punonjësit e Google të lidhur me fushatën ‘No Tech for Aparteid’ e quajtën atë një “akt flagrant hakmarrjeje” dhe thanë se disa punonjës që nuk morën pjesë drejtpërdrejt në protestat e së martës, ishin gjithashtu në mesin e atyre që u pushuan nga Google.

“Punonjësit e Google kanë të drejtë të protestojnë në mënyrë paqësore për termat dhe kushtet e punës sonë”, shtohet në deklaratë.

Fraksioni protestues thotë se Projekti Nimbus, një kontratë 1.2 miliardë dollarësh e dhënë Google dhe Amazon.com në 2021 për të furnizuar qeverinë izraelite me shërbime cloud, mbështet zhvillimin e mjeteve ushtarake nga qeveria izraelite.

Në deklaratën e saj, Google pohoi se kontrata Nimbus “nuk është e drejtuar ndaj ngarkesave shumë të ndjeshme, të klasifikuara ose ushtarake të lidhura me armët ose shërbimet e inteligjencës”.

Protestat në Google nuk janë të reja. Në vitin 2018, punëtorët e shtynë kompaninë me sukses të mbyllte një kontratë me ushtrinë amerikane, Project Maven, që synonte të analizonte imazhet e dronëve ajrore me aplikim të mundshëm në luftë.