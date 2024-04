E trishtë/ Ndahet nga jeta në moshë të re, këngëtarja e njohur

Një lajm i trishtë ka ardhur nga bota e artit, pasi këngëtarja Mandisa Lynn Hundle ka ndërruar jetë në moshën 47-vjeçare.









Publicistja e Mandisës konfirmoi për BBC News se ajo u gjet e vdekur në shtëpinë e saj të enjten.

“Për momentin nuk dihet shkaku i vdekjes apo ndonjë detaj tjetër”, shtuan ata.

“Ne kërkojmë lutjet tuaja për familjen e saj dhe rrethin e ngushtë të miqve gjatë kësaj kohe tepër të vështirë.”

Këngëtarja, e njohur me mononimin Mandisa, mori çmimin Grammy në kategorinë e muzikës më të mirë bashkëkohore të krishterë për rekordin e saj Overcomer në 2014.

Këngëtarja e ungjillit konkurroi në sezonin e pestë të American Idol në 2006, duke përfunduar në vendin e nëntë.

Ajo vazhdoi të kishte sukses të konsiderueshëm teksa krijoi një karrierë në muzikën e krishterë.

Regjistrimet e saj duke përfshirë What If We Were Real të vitit 2011, Freedom e 2009-ës dhe Bukuria e vërtetë e 2007-ës gjithashtu morën nominime për Grammy.

Mandisa kishte folur sinqerisht për depresionin dhe pikëllimin e saj në kujtimet e saj në vitin 2022, Jashtë errësirës: Udhëtimi im përmes hijeve për të gjetur gëzimin e Zotit.

Një deklaratë në Instagram në faqen e saj thoshte: “Mandisa ishte një zë inkurajimi dhe i së vërtetës për njerëzit që përballen me sfidat e jetës në të gjithë botën”.