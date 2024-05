Një përfaqësim me rite satanike në skenë ? Kush është artistja e cila me performancën në Euro2024 konfuzoi publikun

Përfaqësuesja e komuniteti LGBT , “ekscentrike” e Irlandës në Eurovision Song Contest 2024, Bambie Thug ndezi Arenën në Malmö, Suedi, duke performuar në numrin 4 në gjysmëfinalen e parë të konkursit.









Ata i impresionuan fansat evropianë me një performancë të pazakontë dhe një këngë spektakolare Doomsday Blue.

Në fillim artistja doli në skenë me një fustan të zi stilit gotik me pupla dhe në kokë për ti vendosur si aksesorë Bambie kishte vendosur të kishte brirë të errët. Më vonë, ata hodhën kostumin dhe u shfaqën me një veshje akoma më ekstravagante.

Gjatë performancës, në skenë po ndodhte një gjë vërtetë që ju ngjanin shumë riteve “demonike”: Bambie Thug ndezi qirinj rreth pentagramit, duke kërcyer me një krijesë misterioze mitike – një faun.

Pista konkurruese Doomsday Blue është një ansambël i zhanreve të ndryshme. Sipas Eurovision.TV Bambie Thug thyen stereotipet gjinore dhe socio-politike, duke krijuar një tingull përcaktues të epokës që kufizohet me elementë të pop-it, rock-ut, elektronikës dhe më shumë. Kënga e përfaqësueses irlandeze tregon për ndjenjën e të qenit të neglizhuar për potencialin tuaj.

Gjatë gjithë performancës së Bambie, salla e Malmö Arena ishte e mbushur me britma të tifozëve evropianë të cilët ishin të mahnitur nga ajo që po ndodhte në skenë. Sipas parashikimeve, Irlanda ka një shans të mirë për të zënë një vend të lartë në finalen e madhe të Eurovizionit. Bastilistët e njohur vlerësuan shanset e “shtrigës” irlandeze në 5%, duke sugjeruar se ata do të zënë vendin e gjashtë në mesin e finalistëve.



Nuk kanë munguar as reagimet nga tifozët e Eurovisionit të cilët i ndajnë në mënyrë aktive përshtypjet e tyre në rrjetin social (Twitter):

“Nuk mund ta besoj se sapo kam parë 30 sekondat më të mira në historinë e Eurovizionit, dhe ky është nga Irlanda?

“Irlandë, më ke frikësuar”.

“Është fjalë për fjalë demonike”.

“Ishte e pabesueshme, Irlanda do të fitojë”.

“Nuk më intereson nëse Irlanda nuk fiton, kjo është performanca më e mirë e Eurovizionit ndonjëherë”.

“Ishte fantastike!!! Irlanda tregon pse fituan 7 herë… Kështu fiton përsëri. Një nga performancat më të mira që kam parë ndonjëherë.”

Këto ishin disa nga komentet e shumta , pas performancës e cila habiti opinionin publik.