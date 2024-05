FOTO/ Ronaldo Sharka publikon “bisedën” e Romeos me Erjolën jashtë “BBV”! Aktori flirton por moderatorja… Çfarë ndodhi mes dyshes?

Balerini Graciano Tagani së fundmi ka deklaruar se Romeo Veshaj i ka shkruar një mesazh Erjola Doçit jashtë “BBV”, megjithëse një gjë e tillë është mohuar nga dyshja.

Ditë e sotme miku i moderatores, Ronaldo Sharka ka postuar në InstaStory një bisede të sajuar mes dy konkurrentëve të “BBV”.

Në bisedën e sajuar në Instagram, aktori ka flirtuar me Erjolën duke e ftuar atë për kafe, megjithëse kjo e fundit nuk ka pranuar që të dalë me të, duke ia lënë seen fillimisht.

Teksa duket qartë që aktori ka insistuar që të takohet me moderatoren, Erjola ka nxjerrë pretekste të ndryshme për mos ta takuar.

Biseda:

Romeo: Erjola unë sa zbrita nga urbani i Kasharit. Do pijmë një kafe apo je me atë shoqen, Ronaldon?

Mos ma lër seen të lutem, erdha deri këtu, shkëputu pak.

Erjola: O Romeo më lër reaht se nuk jam në terezi

Romeo: Pi as për një kafe nuk ke kohë?

Erjola: S’kam kohë, do takoj Gracianon. Po deshe dil me Romeon se ai të ka fiksim