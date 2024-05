“O kalli! Na e mbushe…”- Debat me tone ofenduese mes Romeo Veshajt dhe Egla Cenos. Aktori: O e pafytyrë! Ngele duke u marrë me…

Debatet mes Egla Cenos dhe Romeo Veshajt vijojnë në shtëpinë e Big Brother Vip 3. Me tone ironike dhe ofenduese, dy aktorët janë përplasur për termin “këllqe” të përdorur nga Egla vazhdimisht.









Romeo i kërkon që të mos e përmend më, ndërsa Egla vazhdon madje dhe e cilëson aktorin ‘kalli’.

Debati:

Romeo: Ha bukë e lëri këllqet. Të ngelen këllqet në gojë o shpirt. Ngele duke u marrë me këllqet e mia o zemra. Nga dita një, ngele duke u marrë me këllqet e mia. E pafytyrë! Prek burrërinë ti.

Egla: Tu prek burri ty. Më raftë pika për burrin që ke ti brenda

Romeo: Ty sta tregoj dot. Si mund ta tregoj

Egla: Tregoja vetes, burrë je për vete jo për të tjerët

Romeo: Po ty ç’të duhet

Egla: Më zure mat këtu

Romeo: Merru me këllqet zemra, merru me këllqet. Mi lini këllqet rehat, kaq di të them unë

Egla: Çfarë kisha për të ta thënë, ta thashë. Avullohu

Romeo: Më flet mua për burrërinë. O e paedukatë

Egla: Ti nuk je Baçi

Romeo: Ti shtyp dhe shet veten për këtë lojë.

Egla: O ti Romeo, na mbushe veshin me lesh. O kalli

Romeo: Ngrije një çik nivelin se je bërë pa nivel fare

Egla: Nuk të arrij dot ty

Romeo: Je bërë e shëmtuar, sjella e zbukuron njeriun.