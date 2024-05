VIDEO/ Dalin pamjet e kokainës së kapur në Pirea! Vlera e lëndës narkotike i kalonte 5 milionë euro, ja çfarë ishte stampuar mbi pako

Mediat greke kanë publikuar pamjet nga aksioni policor në portin e Pireas, ku u kapën 320 kilogramë kokainë e futur në kontejnerët me karkaleca të ardhur nga Amerika Latine dhe kishte si destinacion final Shqipërinë.









Sipas vlerësimit të bërë nga autoritetet mësohet se lënda narkotike do të sillte një fitim nga shitja e tyre pesë milionë euro.

Siç shihet nga pamjet mbi kokainë ishte stampuar një kafkë, me mjekër, ndërsa në një tjetër logoja e “Spartës”.

Nga hetimet policore rezultoi organizatori i organizatës është një 48-vjeçar shqiptar, i cili kujdesej për gjetjen e sasive të trafikuara të drogës, financimin e blerjes dhe transportit, organizimin e dërgesës së drogës nga Panamaja drejt vendeve evropiane, fshehja e tyre në kontejnerë dhe lëvizja e tyre e mëtejshme.

Partneri i drejtpërdrejtë i 48-vjeçarit ishte një 36-vjeçar nga Shqipëria, i cili merrej me gjetjen dhe rekrutimin e partnerëve në vendin tonë për importimin dhe marrjen e drogës dhe trafikimin e mëtejshëm të saj.

Anëtarë të grupit ishin edhe dy grekë, njëri prej të cilëve ishte përgjegjës për komunikimin me anëtarët e tjerë të organizatës kriminale me qendër jashtë vendit, duke i përfaqësuar ata për koordinimin e furnizimit dhe financimit të blerjes së sasive të drogës që do të trafikohej dhe së dyti për të siguruar mbulimin operacional dhe mbrojtjen e “udhëheqësit” duke marrë masat e duhura kundërmbrojtje për të shmangur kapjen e tij.

Në të njëjtën kohë, anëtarë të tjerë organizatës janë të paidentifikuar dhe me seli jashtë vendit, të ngarkuar me furnizimin, blerjen, vendosjen dhe fshehjen brenda kontejnerëve të ardhur nga Panamaja.

Vlen të theksohet se i dyshuari “udhëheqës” në vitin 2017 akuzohej nga S.D.O.E., si përgjegjës për rolin e financimit dhe përgjegjës për instalimin dhe përgatitjen për funksionimin e një laboratori për prodhimin e drogës sintetike, tableta, me një furnizim me prekursorë dhe substanca kimike, si dhe pajisje mekanike dhe teknike të nevojshme për prodhimin e drogave sintetike.

Në veçanti, një laborator i pajisur plotësisht për prodhimin dhe standardizimin e formulës sintetike “Captagon” u instalua në një shtëpi njëfamiljare në Prefekturën e Peramos, ku u sekuestruan 634.246 tableta.

Për këtë rast ndaj tij është në pritje të një vendimi të paekzekutuar të Gjykatës së Apelit Penal të Athinës, me të cilin është shqiptuar dënimi me 20 vjet burg dhe 100 mijë euro gjobë.

Njëri nga dy grekët, sipas informacioneve nga autoritetet panameze, u arrestua nga autoritetet e Kosta Rikës në vitin 2012, teksa ishte në pritje të një kërkese ekstradimi nga SHBA, për përfshirjen e tij në një çështje transferimi armësh nga Evropa, në mbështetje të Organizata e huaj terroriste FARC, në këmbim të 50 kg kokainë. Për këtë rast ai ka vuajtur dënimin me burg në SHBA.

Në kontrollet e kryera në banesa dhe automjetet e te arrestuarve janë gjetur dhe sekuestruar:

kokainë me peshë totale 510 gram,

kanabis i papërpunuar me peshë 1,5 gram,

shuma parash prej 31675€ dhe 30 mije paund britanike,

një pistoletë me karikator me pesëmbëdhjetë (15) fishekë,

fishekë

peshore,

2 motoçikleta,

17pajisje telefonike celulare,

kartë memorie (pajisje usb),

3 pajisje elektronike për vendndodhjen gjeografike (GPS gjurmues),

vulë kontejneri dhe një numri i faqeve me shënime private.

Të arrestuarit

Mësohet se në pranga kanë rënë shtetasit Jasona Mërkuri alias Andrea Mërkuri alias Azdren Muharremi 54 vjeç, Aleksandër Mërkuri 45 vjeç, Marsel Stafaj 36 vjeç dhe një shtetas grek, Ioannis Biglakis 64 vjeç.

Shqiptari Jasona Mërkuri, rezulton i shpallur në kërkim nga policia greke prej marsit 2017, si financues dhe organizator i një laboratori të drogave sintetike Captagon, ku gjatë operacionit të policisë u sekuestruan 634 mije e 246 tableta dhe u arrestuan disa persona, mes të cilëve kunati i tij.

Jasona Mërkuri gjithashtu mësohet se është biznesmen që zotëron dyqan me veshje në Shqipëri dhe autobus turistik në Greqi. Në vitin 2008 me automjetin e tij është arrestuar nga policia turke kunati i tij, në tentativë për të trafikuar 22 kg heroinë nga Turqia në Greqi. Kunati është arrestuar më pas edhe gjatë operacionit të vitit 2017.