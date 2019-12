Surpriza në ditët e para të 2020, lexoni parashikimin e yjeve nga astrologu Jorgo Pulla

Ndërsa 2019 ka nisur numërimin mbrapsht, 2020 ka rezervuar surpriza të reja për ju. Për të mësuar se si do të trokasë Viti i Ri, dhe ç’ kanë rezervuar ditët e para të tij, lexoni parashikimin e përgatitur për BalkanWeb, nga astrologu i njohur, Jorgo Pulla. Parashikimet javore 30/12/2019 – 06/01/2020

DASHI

Të përgjithshmet:Fillimi i javës dhe fillimi i vitit fillon me anën më të mirë të saj me Jupiterin dhe Merkurin, ku takohen në gradën e 6-të të Bricjapit me datë 2/1. Kjo periudhë me Marsin që bën hyrjen e tij në shenjën e Shigjetarit me date 3/1 të muajit do të ketë gjëra mjaft të paparashikueshme, që do ju bëjnë që ta përqendroni vëmendjen tuaj në çdo drejtim, pasi do të zbuloni gjëra që nuk i keni njohur deri më tani. Do të jetë një periudhë për sqarime me individët në profesionin tuaj dhe mjedisin tuaj familjar. Ju do të ndjeni nevojën për t’u marrë me veten dhe shëndetin tuaj dhe është mirë t’i kushtoni pak vëmendje vetes, sepse keni nevojë. Mundohuni të gjeni kohë dhe të shijoni daljet me miq të mirë, e keni të nevojshme.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri gjërat janë mjaft mirë dhe të qeta këto ditë, nëse i përjashtoni tensionet që shfaqen disa momente dhe impulset për të plotësuar kërkesat tuaja. Ju e bëni partnerin tuaj të ndjejë padrejtësisht zemërimin ose nervat tuaja, ku më mirë do ishte të dilnit një shëtitje, për të marrë ajër dhe për të menduar më qartë. Në një marrëdhënie, koncesionet reciproke janë të nevojshme për të vazhduar para marrëdhënien me fazat e mëvonshme të evolucionit.

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj, gjërat do të shkojnë qetë, pa tensione dhe pa zhvillim të veçantë. Për shkak të pozicionit të Jupiterit dhe të Merkurit tek Bricjapi, do të menaxhoni situatat ose pengesat që do të ndodhin qetësisht, pa nxituar. Këto ditë do të armatoseni me durim për të arritur qëllimet tuaja që keni në mendje. Nuk do të keni shqetësime apo presione në financat tuaja, pasi keni menaxhuar gjithçka dhe i keni rregulluar ato në mënyrën më të mirë të mundshme.

DEMI

Të përgjithshmet: Fillimi i ri për këtë vit është mjaft pozitiv në çdo aspekt, me date 2/1 takimi i Jupiterit me Merkurin nga shenja e Bricjapit sjell takime të rëndësishme. Do të jetë një periudhë e konsiderueshme për ju, pasi do të ketë shumë ndryshime që do të dëshironi të bëni si personalisht edhe shoqërisht. Do të dëshironi të ndryshoni veten në shumë mënyra, dhe ky ndryshim do t’ju bëjë edhe më të hapur, të jashtëzakonshëm dhe produktiv. Keni një humor për të bërë ndryshime dhe sqarime thelbësore, të cilat janë të mira për t’u argëtuar, sepse në çdo rast ju jeni ata që i bëni lëvizjet e matura dhe gjithmonë me logjik. Nuk përjashtohet të takoni njerëz nga e kaluara që do t’ju japin gëzim dhe kënaqësi të madhe. Në mjedisin tuaj familjar do të vijnë shumë gjëra të këndshme dhe do të ketë lajme që do të jenë shumë të mira për familjen tuaj.

Parashikimet në dashuri: Marrëdhënia juaj në këtë kohë do të ndikohet nga gatishmëria juaj e përgjithshme që të dëshironi të ndryshoni shumë prej atyre që duken të lodhur, kështu që propozimi për një udhëtim të shkurtër do të jetë një sfidë për të rinovuar marrëdhënien tuaj, romancën dhe dashurinë, e cila do të rrisë dëshirën. Kjo do ta bëjë marrëdhënien tuaj edhe më të fortë dhe më të zjarrtë.

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj, gjërat janë shumë të mira, pozitive dhe interesante, pasi do të keni mundësi profesionale që do të stimulojnë interesat dhe qëllimet tuaja për zhvillimin dhe organizimin e ardhshëm në punën tuaj. Hapat dhe bashkëpunimet tuaja do të japin frytet e para për ju që kanë filluar diçka të re në nivelin tuaj profesional me ndikimet e mira që merrni nga pozicioni i ri i Marsit tek Shigjetari. Por, përpiquni të mos hapeni shumë me financat tuaja, pasi keni ende çështje të hapura dhe të mbetura nga e kaluara.

BINJAKËT

Të përgjithshmet: Viti fillon me një ndikim mjaft pozitiv me Jupiterin dhe Merkurin në Bricjap me date 2/1, ku disponimi juaj do të jetë mjaft i mirë dhe do të ndjeni një nevojë shumë të fortë për të shprehur veten më hapur në mjedisin tuaj, me njerëz miqësor dhe në hapësirën tuaj shoqërore. Do të keni takime shumë të këndshme këto ditë që do t’ju bëjnë të keni rinovimin në dispozicion. Në mjedisin tuaj familjar do të ketë një situatë të paparashikueshme për një temë që shumë kohë ju ka shqetësuar, por evolucioni i saj do t’ju gëzojë.

Parashikimet në dashuri: Marrëdhënia juaj këtë kohë do të jetë e këndshme dhe me shumë momente erotike dhe romantike. Ju do të jeni më afër se kurrë me bashkëshortin tuaj, do të rinovoni dashurinë tuaj të përjetshme, duke ofruar një dhuratë, do të tregoni jo vetëm fjalë, por edhe dashurinë tuaj për partnerin tuaj. Çdo gjë në këtë fazë ju ndihmon të shihni marrëdhënien tuaj edhe më seriozisht dhe nuk përjashtohet të kaloni në fazën tjetër të formalizimit.

Parashikimet profesionale: Profesionalisht gjërat do të zhvillohen shumë mirë për ju. Fillimi juaj i ri profesional premton shumë dhe në rast se trajtoni në mënyrë korrekte mundësitë që do ju prezantohen të jeni të sigurt që suksesi juaj do jetë i sigurt. Në financat tuaja, gjërat janë shumë të mira, sepse fryma që do të merrni nga prania e disa të ardhurave do të jenë me të vërtetë një dhuratë për ju, pasi kjo do të mbulojë shumë nga detyrimet tuaja ekzistuese.

GAFORRJA

Të përgjithshmet: Një fillim i mbarë për juve Gaforre të dashura me Jupiterin dhe Mërkurin në Bricjap, si dhe me Marsin në Shigjetar me date 3/1. Gjërat do të jenë shumë të mira për ju, pasi njohjet e reja si në nivel social ashtu edhe personal do të jenë shumë pozitive. Takimet me miqtë, njohjet e vjetra dhe të afërmit që shumë kohë kishit pa i parë do të ringjallin dhe do t’ju mbushin me gëzim. Një çështje e trashëguar do t’ju bëjë të lumtur sepse do t’ju ndihmojë me financat tuaja, ndërkohë nuk do mungojnë bisedat e këndshme me njerëzit tuaj të afërm.

Parashikimet në dashuri: Takimet me i/e të dashurën tuaj do të ju bëjnë që të mendoni seriozisht lidhjen tuaj, si dhe për juve që jeni në kërkim për diçka të re. I keni të gjitha mundësitë pas datës 3/1, ku Marsi futet në Shigjetar. Në dashuri ju që jeni vetëm shijoni vetminë tuaj në mënyrë krijuese, daljet me miqtë dhe shoqëri të mirë do ju qetësojnë. Së shpejti do të gjeni dashurinë që ju keni pritur gjatë personit që do t’ju afrohet këto ditë.

Parashikimet profesionale: Këtë periudhë në vendin tuaj të punës çdo gjë duket që shkon me qetësi dhe rregull. Nuk ka tensione në të kaluarën, dhe kjo ju mbush me qetësi mendore dhe ju jep kënaqësi. Ju keni provuar me zell dhe konsistencë vlerën tuaj dhe mendjen tuaj, dhe së shpejti kjo gjë do të shpërblehet. Një udhëtim biznesi do të jetë një shkak i mirë për të guxuar dhe të ndryshuar inovacionet në planet tuaja të biznesit. Në financat tuaja, imazhi juaj është përmirësuar shumë, por kjo do të thotë që shpenzimet e panevojshme të lëvizin me mençuri.

LUANI

Të përgjithshmet: Kjo periudhë do ju bëjë që të mendoni se keni çdo arsye të buzëqeshni dhe të jeni të kënaqur pasi yjet me Marsin lëvizin në Shigjetar me datë 3/1. Do të ketë shumë mundësi me daljet dhe njohjet e reja të cilat, do t’ju ndihmojnë të arrini synimet tuaja dhe të vendosni qëllime më të reja edhe më të larta. Udhëtimet e këndshme do të jenë në qendër të vëmendjes tuaj dhe do ju shpërblejnë bujarisht. Mundohuni të shmangni sqarimin me njerëz në mjedisin tuaj familjar, të shijoni momentet që nxisin interesat tuaja, shëtisni nëpër dyqane, rinovoni pamjen tuaj, bëjini vetes një dhuratë

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni vetëm mos u shqetësoni se dashuria është gati të shfaqet… më datë 3/1 ku Marsi futet në Shigjetar do t’ju mbush me pasion.

Parashikimet profesionale: Ju keni punuar shumë dhe jeni nga ata që punojnë, ju keni arritur të afroheni me qëllimet tuaja. Fakti që i vendosni kërkesat tuaja shumë lartë ju bën edhe më aktiv. Një udhëtim biznesi do të jetë një shkak i mirë për të guxuar të ndryshojë dhe të ketë inovacione në planet tuaja profesionale. Gjithashtu, zhvillimi i një çështjeje ligjore do t’ju sjellë kënaqësi të madhe. Në financat tuaja, imazhi juaj është përmirësuar shumë, dhe kjo ju jep mundësinë për të bërë më shumë për veten!

VIRGJËRESHA

Të përgjithshmet: Kjo periudhë me Marsin më datë 3/1 tek Shigjetari miqësor do të jetë e favorshme dhe shumë pozitive për ju. Takimet me njerëz nga e kaluara do t’ju sjellin gëzim dhe befasi të madhe, ndërkohë shumë do të jenë mundësitë për udhëtime që do të mbushin bateritë tuaja dhe do t’ju rregullojnë vazhdimisht gjendjen tuaj të mirë. Çështjet që kanë të bëjnë me dokumentet ligjore dhe çështjet e pazgjidhura që kanë mbetur do të zgjidhen, ndërkohë që sqarimi me njerëzit në mjedisin tuaj familjar do t’ju ndihmojë të kuptoni gjërat dhe të vërtetat që keni injoruar deri më tani.

Parashikimet në dashuri:Në fushën tuaj të dashurisë, gjërat tregojnë se marrëdhënia juaj po lëviz në një nivel mjaft të kënaqshëm këtë herë, pasi komunikimi me bashkëshortin tuaj ka fituar kalimin dhe kontaktin më të mirë. Bashkëshorti juaj ju mbush me besim dhe ju bën të ndiheni të sigurt, e cila me të vërtetë ju jep krahë. Një udhëtim i shkurtër dhe i shpejtë në një vend të qetë do t’ju sjellë edhe më afër ëndrrave që dëshironi të bëni së bashku.

Parashikimet profesionale: Në vendin tuaj të punës, është shumë e qartë se këto ditë ju shtyjnë shumë, ndërkohë ndjeni fuqishëm nevojën për paqe dhe relaksim. Disa konfrontime me njerëz nga puna juaj do t’ju mërzitin, por mendoni dhe shkoni më tej, mos lejoni që pakënaqësia e të tjerëve të dëmtojë psikologjinë tuaj me asgjë. Financat tuaja kanë përmirësuar ndjeshëm situatën dhe më në fund ju lejohet të buzëqeshni, pasi do bëni gjëra që ju pëlqejnë. Ju jeni në rrugën e duhur!

PESHORJA

Të përgjithshmet: Kjo periudhë me Marsin ne Shigjetar me datë 3/1 dhe Mërkuri dhe Jupiteri takohen në shenjën e Bricjapit, do të jetë mjaft i ndërlikuar pasi keni ulje dhe ngritje të mjaftueshme në fushën tuaj psikologjike dhe profilin tuaj shoqëror. Njohjet që do të dalin gjatë kësaj kohe do t’ju bëjnë të mendoni për plane të ndryshme që keni në mendje, por mos i zbuloni planet tuaja askujt, meqë gjithçka është fluide dhe nuk keni vendosur me të vërtetë për hapat e ardhshëm.Një udhëtim që do të bëni së shpejti do t’ju sjellë në kontakt me njerëz që kanë pozita të rëndësishme dhe do të jenë me vlerë për ju në të ardhmen në aspektin e partneritetit.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni vetëm, shijoni bukurinë e daljeve tuaja të qeta dhe të relaksuara me miq të mirë dhe njerëz miqësor, mos u shqetësoni, diçka e sigurt është padyshim rreth jush dhe së shpejti do t’ju befasojë.

Parashikimet profesionale: Megjithëse jeni i lodhur nga puna juaj, pasi ndjenit pasiguri për një kohë të gjatë në drejtim të arritjes së synimeve tuaja profesionale, duket se është koha ta largoni nga jeta juaj, pasi një kapitull i ri profesional duket se ju fiton dhe pushtoni interesin tuaj. Një propozim profesional që do të merrni këto ditë është një ide e mirë për të menduar për të dhe përpiquni të ndryshoni, ndërkohë jeni në një fazë ku ndryshimet ju shkojnë dhe ju favorizojnë. Financat tuaja përmirësohen dhe kjo ju bën të ndiheni shumë të kënaqur, të vazhdoni dhe së shpejti do të përfitoni në të gjitha nivelet.

AKREPI

Të përgjithshmet: Në ditët e para të këtij Muaji dhe të kësaj jave nga data 2/1 ku Jupiteri dhe Mërkuri takohen në shenjën e Bricjapit do t’ju kënaqin në të gjitha nivelet, si dhe daljet me miqtë dhe të njohurit, tubimet shoqërore me njerëzit që do t’ju ndihmojnë shumë në arritjen e qëllimeve të ardhshme. Mundësitë e udhëtimit do të ringjallin moralin dhe planet tuaja, ndërkohë së shpejti do të kuptoni diçka që keni planifikuar për një kohë të gjatë dhe kjo do t’ju kënaqë shumë. Çështjet familjare që janë shfaqur dhe ju kanë trishtuar do të marrin zgjidhjen që do t’ju justifikojë dhe do t’ju japë besimin që meritoni. Një person nga e kaluara së shpejti do t’ju befasojë sepse do t’ju japë shumë motivim për të filluar diçka të re.

Parashikimet në dashuri: Marrëdhënia juaj është në një rrugë shumë të mirë dhe kjo ju kënaq.Bisedoni me i/ e dashurin tuaj, besoni instiktet tuaja dhe do të shihni se fobitë dhe pasiguritë që keni me siguri nuk kanë vend dhe duhet t’i dëboni nga brenda jush, ndërkohë partneri juaj është pranë jush në gjithçka dhe në thelb.

Parashikimet profesionale: Në punën tuaj, vlerat tuaja në drejtim të kujdesit, qëndrueshmërisë, organizimit dhe rendit janë të njohura vazhdimisht në vendin tuaj të punës, natyrisht, nga ana tjetër, ka dhe një shikim të xhelozisë. Ju jeni shumë afër qëllimeve tuaja, keni punuar në të njëjtin ritëm dhe së shpejti do të shpërbleheni me një dhuratë shumë të mirë që do t’ju kënaqë krejtësisht. Në financat tuaja disa shpenzime shtesë ju kanë vënë në telashe, por tani gjithçka është në një rregull dhe kjo ju sjell shumë buzëqeshje. Ju e meritoni.

SHIGJETARI

Të përgjithshmet: Në ditët e para të ketij Muaji dhe të kësaj jave nga data 2/1 ku Jupiteri dhe Mërkuri takohen e shenjën e Bricjapit. Më datën 3/1 ku Marsi futet në shenjën tuaj do të kalojë me perspektivat tuaja më të mira për ju, ndërkohë disponimi juaj do të lëvizë në tone shumë të mira. Ju do të ndiheni të pakujdesshëm, pasi shumë nga planet tuaja dhe qëllimet janë vënë në një rregull dhe tani jeni duke u përgatitur për të marrë përfitimet. Ju do të ndjeni nevojën për të bërë shumë ndryshime në jetën tuaj, kështu që dora juaj është ajo që doni të bëni, pasi gjithçka lëviz me favor rreth jush. Në nivel social, keni fituar simpatinë e njerëzve që do t’ju mbështesin në të ardhmen dhe kjo do të hapë horizonte të reja. Shmangni sqarimin me njerëz në mjedisin tuaj familjar sepse nuk është koha e duhur, duhet pak durim dhe keni për të parë se gjithçka do të shkojë mirë.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni në një marrëdhënie, po përjetoni një kohë të mirë me partnerin tuaj, ndërkohë jeni shumë afër dhe jetoni momente të bukura dhe të ngrohta. Një udhëtim i shkurtër do t’ju përtërijë edhe më shumë në nivelin e marrëdhënieve dhe do ndiheni gati të dy për hapin e ardhshëm. Mos kini frikë të merrni vendime më formale, marrëdhënia juaj ka të gjitha tiparet që ju mbushin dhe ju përmbushin.

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj ditët që vijnë janë të ngutshme, pasi rritja e kërkesave do t’ju lodhë mjaftueshëm. Disa konfrontime me njerëzit nga puna juaj do t’ju mërzisin, por mendoni dhe shkoni më tej, mos lejoni që pakësia e të tjerëve të dëmtojë psikologjinë tuaj me asgjë. Një çështje ligjore do të hapë rrugën për përfundimin e saj përfundimtar dhe kjo do t’ju kënaqë shumë. Ndërkohë, financat tuaja përmirësohen në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kjo ju bën të buzëqeshni me kënaqësi dhe gëzim absolut, pasi do ndiheni të sigurt përsëri.

BRICJAPI

Të përgjithshmet: Në ditët e para të këtij Muaji dhe të kësaj jave nga data 2/1 ku Jupiteri dhe Mërkuri takohen në shenjën tuaj, ju keni rritur përgjegjësitë tuaja sociale dhe kjo ju bën të punoni me një ritëm të lartë. Njerëz të rinj që do të njihni nëpërmjet miqve do t’ju ndihmojnë të arrini gjërat që ju kanë vënë në proces. Me datën 3/1 ku Marsi futet në shenjën e Shigjetarit , ju ndihmon shumë në takime pune në vendime të rëndësishme që mund të keni dhe jo vetëm. Mundohuni të ndiheni mirë për veten dhe t’i jepni shanse vetes suaj në cështje të madha që padiskutim do të dilni fitimtarë , pasi disa ngjarje të pafata të herës së fundit ju kanë ngutur shumë.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri ju që jeni vetëm duket se kënaqeni me vetminë tuaj dhe të mbushni me gëzim jetën tuaj me miq. Së shpejti do ju afrohet dashuria që po prisnit, deri atëherë ju keni shijuar çdo moment të kësaj periudhe!

Parashikimet profesionale: Në biznesin tuaj ndiheni mjaft mirë dhe më mirë akoma pas datës 3/1 e tutje gjithcka ndryshon në favorin tuaj , por nuk jeni nga ata që dorëzohen lehtë. Ju keni mësuar të notoni në ujërat e thella dhe së shpejti do të shpërbleheni për punën tuaj. Një udhëtim biznesi do të jetë rast për të menduar për ndonjë ndryshim në planet tuaja. Në financat tuaja imazhi është duke u përmirësuar vazhdimisht dhe kjo ju bën të ndiheni edhe më të sigurt pasi shumë prej pretendimeve tuaja janë shkoqitur dhe së shpejti do ju japin shumë buzëqeshje!

UJORI

Të përgjithshmet: Në ditët e para të këtij Muaji dhe të kesaj jave nga data 2/1 ku Jupiteri dhe Mërkuri takohen në shenjën e Bricjapit. Kjo periudhë ka mbledhur shumë surpriza për ju, pasi njerëzit në mjedisin tuaj shoqëror do t’ju ofrojnë bashkëpunime që do t’ju ndihmojnë në nivele të shumëfishta. Mundësitë e udhëtimit do t’ju japin motivimin që mendoni për diçka të re në jetën tuaj, si personalisht ashtu edhe në aspektin social. Në mjedisin tuaj familjar mundet të zhgënjeheni nga njerëz që besonit dhe ju dëmton qëndrimi i tyre. Më mirë të mos përfshiheni në konflikte, pasi duhet të ndryshoni ju në lidhje me disa që punojnë kundër jush.

Parashikimet në dashuri: Në fushën sentimentale, marrëdhënia juaj po kalon një krizë që nëse dëshironi të mbani atë në vend, është mirë të flisni me partnerin tuaj për ndonjë gjë që ju bën nervozë ose ju bën të ndiheni të çuditshëm. Një udhëtim i shkurtër që vendoset me bashkëshortin tuaj do t’ju afrojë më shumë dhe do të rinovojë marrëdhënien tuaj.

Parashikimet profesionale: Duhet të jeni të durueshëm në profesion gjatë kësaj periudhe. Mbajeni forcën tuaj, merrni objektivin tuaj dhe shumë shpejt do të merrni lajme shumë të këndshme për pozitën që dëshironi gjatë në punën tuaj. Në financat tuaja, edhe pse nuk po kaloni periudhën e të ardhurave, keni çdo arsye të buzëqeshni, pasi keni përmirësuar shumë financat tuaja dhe këtë javë hyrja e të ardhurave nga një burim i panjohur deri tani do të jetë me të vërtetë një dhuratë shumë e rëndësishme për ju.

PESHQIT

Të përgjithshmet: Në ditët e para të këtij Muaji dhe të kësaj jave nga data 2/1 ku Jupiteri dhe Mërkuri takohen në shenjën e Bricjapit. Në biznesin tuaj ndiheni mjaft mirë dhe më mirë akoma pas datës 3/1 e tutje gjithcka ndryshon në favorin tuaj. Këto ditë preferoni të jeni jashtë, në vend që të qëndroni në shtëpi dhe të zhyteni në mendime të trishtuara! Dilni, ecni, shijoni bukuritë e njerëzve përreth jush, dëgjoni muzikën që ju pëlqen, ushtroni dhe bëni çfarëdo që ju pëlqen dhe ju relakson.

Parashikimet në dashuri: Në dashuri nëse po kërkoni gjysmën tjetër, e vërteta është se duhet të bëni hapin e parë dhe të dilni para një personi që mendon se po ju afrohet kohët e fundit dhe shpreh interes të madh për ju. Mos prisni gjithçka nga të tjerët, çlirojeni veten dhe kërkoni dëshirat tuaja.

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj duket se pikat e forta dhe puna juaj e madhe ju dallojnë më shumë se kurrë. Grafiku juaj i energjisë ngrihet, por kjo nuk do të thotë që mund të bëni punë të mirë, të relaksoheni pak, të organizoni qëllimet tuaja, të mos tundoheni dhe mos nxitoni të merrni vendime për ndryshime në nivel profesional.Mos i shpenzoni paratë tuaja në mënyrë të panevojshme, jepni përparësi nevojave tuaja reale dhe mos i hiqni shpenzimet e panevojshme. Kini kujdes të mos nënshkruani kontratat para se të bëni një kontroll të plotë.

Për më shumë detaje mund të kontaktoni drejtpërdrejt me astrologun Jorgo Pulla: Tel. 0699464446 ose pranë websajtit www.astrologu.al