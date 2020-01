Video/ Kaos pas tërmetit në Turqi, njerëzit kërkojnë të afërmit, thirrje në “Twitter”

Pak minuta më parë, pjesa Lindore e Turqisë u godit nga një tërmet I fuqishëm me magnitudë 6.8 të shkallës rihter.

Në rrjetin social “Twitter” janë shpërndarë video të ndryshme që tregojnë pallate të shembura dhe forcat e shpëtimit dhe emergjencave në vend duke ndërhyrë. Njerëz të tjerë nëpër rrugë që kërkojnë të afërmit e tyre, ndërsa ka ende operacione evakuimi. Flitet vetëm për dy persona të lënduar, por me sa duket dëmet janë të mëdha.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig – pic.twitter.com/hisCgbEERf

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020