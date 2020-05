Aksident në Tiranë/ Makina përplas të moshuarin me biçikletë

Një aksident është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 07:27 në rrugën ‘Bardhyl’ në Tiranë, ku i plagosur ka mbetur një i moshuar.

Bëhet me dije, se mjeti me drejtues shtetasin me iniciale B.Ll ka aksidentuar tek vija e bardha shtetasin me iniciale F.Rr., 87 vjeç, i cili ishte me biçikletë. Ndërsa mësohet se i moshuari ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe vijon puna për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.