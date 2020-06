Përgjime të tjera/ “Do rri dhe pak se kam dhe një kulluf” “Të dua, më nis një sms të bukur”, bisedat mes prostitutave dhe klientëve

Më shkruaj si e do. O majmune, do të shklyj”- Zbardhen të tjera përgjime midis prostitutave dhe klientëve në Kavajë: Do ta bëj edhe një si gjallë a vdekur

Në përgjigjem e tjera të kryera nga hetuesit në kuadër të operacionit “Zhuri” në zonën e Kavajës ku u godit një bazë prostitucioni, ndërsa në pranga përfunduar edhe dy pronarë hotelesh.

Nga përgjimet duket se aktiviteti është i përditshëm dhe i gjerë në zonë, ndërsa çmimet vijojnë nga 20 mijë lekë të vjetra në 50 mijë lekë.

Pjesë nga përgjimet:

“Për dy minuta vjen goca”- thuhet në një tjetër mesazh më 25 dhjetor 2018. Një numër i çon mesazh prostitutës: “Hape u majmune. Kur të shof nesër do të shlyj”.

Në një tjetër mesazh dërguar asaj, shkruhet: “Kur të kesh koh më shkruj në hat cap se un thjesht përshëndetje, të kam shënu ti më bere bllok ose nsr jam n shipri dhe nr ma ka dhën një shok”.

“Të vete edhe një herë unë se mos kap edhe ndonjë se kam edhe një kulluf..”.

Në një komunikim tjetër po në dhjetor, klienti komunikon me prostitutën për të marrë një shtëpi me qira. Po këtë bisedë, dërgohet edhe një mesazh: “Ik se unë do pres të bëhem, do ta bëj edhe një si gjallë, vdekur”.

Ndërkohë, në fillim të janarit, prostituta me emrin Q…i thotë klientit se kishte edhe një shoqe tjetër. pas rreth minutash, ata bisedojnë përsëri dhe personi e pyet: “Sa lekë do”- Ajo i përgjigjet: 50, ndërsa vetë ajo kërkon 30 mijë. Kësaj here, aktiviteti zhvillohet në zonën e plazhit në Durrës.

Më 6 janar, e njëjta femër dërgon një mesazh: “I dash nime, me ke hyr në zemër time. Të dua”. “Më shkruaj një mesazh të bukur”. Personi tjetër i kthen përgjigje: “Edhe mua më pëlqen si ta duash ti dhe me shkruaj si e do”.

Q…i kthen mesazhin: “Më vjen mir të jem një nat me ty, të bëjmë një cik dashuri, unë të falja zemrën ti të më falësh dashuri”.

Ndërkohë, në një tjetër mesazh, ajo i thotë “Shyqyr që iku ajo prapë, rri unë deri vonë se mos kap ndonjë”. Ajo tregon se një e kishte kapur me 25 dhe shpresonte të kapte edhe dy të tjerë.

Ajo dërgon një tjetër mesazh: “Do ta ha syrin”.