Koronavirusi, cila është simptoma e papritur që na paralajmëron

Duke respektuar të gjitha masat e higjienës dhe sigurisë, ne minimizojmë shanset për tu infektuar me koronavirus. Sidoqoftë, duhet të jemi gjithmonë vigjilentë nëse mendojmë se kemi një simptomë. Përveç simptomave tipike, shkencëtarët nga Universiteti i Cincinnati pohojnë se gjendja e hundës sonë mund të jetë një element diagnostikues i COVID-19. Mund të jetë madje një nga simptomat që na paralajmëron se jemi të sëmurë.

Për shembull: Humbja e nuhatjes tani është shenjë e virusit.

Kjo është ajo që Ahmad Sedaghat, një profesor i asociuar i otolaringologjisë, shpjegon në një studim të botuar në Laryngoscope Investigative Otolaryngology.

“COVID-19 nuk shoqërohet me simptoma që shoqërohen tradicionalisht me një të ftohtë si bllokimi i hundës ose prodhimi i mukusit. Kjo ndarje, në fakt, e bën të lehtë dallimin e këtij virusi nga alergjitë sezonale. Koronavirusi shoqërohet me një kombinim pothuajse unik të simptomave të hundës: një humbje e papritur e nuhatjes, e njohur si anemi pa pengesa të hundës. Fillimi i fillimit të papritur të përzier ose të vjella është një parashikues serioz i COVID-19 dhe duhet ta nxisë personin që të vihet në karantinë menjëherë.

Gjetjet e këtij studimi bazohen në një rishikim të 19 studimeve që përshkruajnë çrregullime të zgavrës së hundës që janë raportuar në lidhje me pandeminë e koronavirusit. Në fakt, një studim nga shkencëtarët francezë tregon se nga një grup prej 55 pacientësh që treguan anemi pa pengesa të hundës, 94% ishin pozitivë për koronavirusin.

Humbja e nuhatjes mund të ndodhë në çdo kohë pasi një person infektohet me koronavirus. Sidoqoftë kur kjo shfaqet si një simptomë fillestare është veçanërisht treguese e gjendjes.

“Humbja e menjëhershme e nuhatjes nuk do ta bënte askënd të mendonte se ka koronavirus. Këta njerëz teorikisht do të vazhdojnë të shkojnë në punë dhe të përhapin sëmundjen si bartës të virusit. Në të njëjtën kohë, udhëzimet se kur duhet të bëni testin diagnostik nuk janë plotësisht të qarta. Nëse, megjithatë, një person përjeton anemi pa pengesa të hundës, përveç se është në karantinë, nuk do të ishte keq të shkosh te një mjek për t’u testuar për virusin”, shton Dr. Sedaghat.