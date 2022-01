Erdogan nesër në Tiranë/ Bllokohet qyteti, ja rrugët që nuk do të jenë të kalueshme

Ashtu sic ishte lajmëruar ditën e nesërme president ii Turqisë Rexhep Tajyp Erdogan do të nisë vizitën e tij zyrtare në Shqipëri. Gazetarja Dorjana Bezat ka bërë më dije për “BalkanËeb” të gjitha bllokimet e përkohshme ditën e nesërme në kryeqytet.





Ne lidhje me bllokimet e rrugeve dhe devijimeve per qellime sigurie, ju informojme se me date 17.01.2022, do kete bllokime te levizjes se te gjitha mjeteve ne rruget interurbane dhe urbane, si me poshte vijojne:

Ne rrugen nga aeroporti i Rinasit deri tek Ura e Gjoles dhe anasjelltas duke filluar nga ora 08:30 deri ne oren 10:00.

Ne rrugen Vore-Ura e Gjoles dhe anasjellta duke filluar nga ora 08:30 deri ne oren 10:00.

Ne rrugen Rinas-Ura e Gjoles dhe anasjelltas duke filluar nga ora 11:00 deri ne oren 13:00.

Ne rrugen Vore-Rinas, ura e Gjoles-Rinas dhe anasjelltas nga ora 11:00-13:00.

Ne autostraden Durres-Tirane dhe Tirane-Durres duke filluar nga ora 11:00-13:00.

Ne unazen e re dhe vazhdimin e unazes se madhe, duke filluar nga nenkalimi i qendres tregtare Caza Italia-ish sheshi Shqiponja-Rruga Teodor Keko, ne te dy kahet e saj si ne hyrje dhe dalje nga Tirane, duke dilluar nga ora 11:00-13:30 do kete bllokim te qarkullimit per te gjitha mjetet.

Ne unazen e madhe nga mbikalimi i fabrikes se miellit deri tek rrethrrotullimi qe te con ne Sanatorium do kete bllokim te levizjes ne te dy kahet e unazes duke filluar nga ora 11:00 deri ne oren 13:30.

Ne rrugen Interurbane kryesore Elbasan-Tirane dhe te gjitha rruget e tjera dalese per ne unazen e madhe dhe me drejtim qytetin e Tiranes, do kete gjjthashtu bllokime te levizjes per te gjjtha mjetet duke filluar nga ora 11:00 deri ne oren 13:30.

Ne rrugen e Elbasanit, rrugen 3 vellezerit Kondi, rrugen Arben Broci, rrugen Faik Konica, rrugen Dervish Hima, rrugen Asim Zeneli, rrugen Qamil Guranjaku, rrugen Ismail Qemali, rrugen Papa Gjon Pali II, Blv. Deshmoret e Kombit, do kete bllokim te qarkullimit per te gjitha mjetet duke filluar nga ora 11:00 deri ne oren 13:30.

Ne Blv. Deshmoret e Kombit, rrugen e Toptaneve, rrugen Xhorxh Ë Bush, Blv. Zhan D’ark, Blv. Bajram Curri, rrugen Myslym Shyri, rrugen 28 Nentori do kete bllokime te levizjes per te gjitha mjetet duke filluar nga ora 14:30 deri ne oren 16:30.

Ne rrugen e Toptaneve, rrugen Xhorxh Ë Bush, Blv. Zhan D’ark, rrugen e Elbasanit dhe Blv. Bajram Curri, do kete bllokim dhe kufizime te levizjes per te gjitha mjetet nga ora 16:30 deri ne oren 18:00.

Gjithashtu nga ora 17:30 deri ne oren 18:30, do kete bllokim te levizjes per te gjitha mjetet ne hyrje dhe dalje per ne rrugen e Elbasanit, unazen e madhe, rrugen Teodor Keko, autostraden Tirane-Durres dhe Durres-Tirane, Vore-Rinas, ura e Gjoles Rinas.

Gjithashtu nuk do lejohet pushimi dhe qendrimi i asnje mjeti, perfshi edhe taxi apo mjetet r subjekteve qe kane parkime te rezervuara ne rruget si me poshte vijojne, perjashto mjetet e emergjencave dhe ato te policise se shtetit, ne rrugen Rinas-ura e Gjoles, ura e Gjoles-Rinas-Qafe Kashar, autostrada Qafe Kashari-Tirane dhe anasjelltas, rruga Teodor Keko, unaza e madhe, rruga e Elbasanit, rruga Ismail Qemali, Blv. Deshmoret e Kombit, rruga e Toptaneve, rruga Xhorxh Ë Bush si dhe rruge te tjera qe afektohen nga kufizimet per qellime sigurie ne rrugekalimin e Delegacionit te Presidentit Turk.