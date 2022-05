Lija e majmunëve/ Simptomat e dyshimta të virusit sipas mjekëve

Simptomat në bazë të të cilave karakterizohen si raste “të dyshimta” ose “të mundshme” të lisë së majmunëve, përcaktohen nga Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik.





Sipas informacioneve të ofruara nga ekspertët e Agjencisë për profesionistët shëndetësorë, një rast i dyshimtë është i pajtueshëm me pasqyrën klinike të mëposhtme:

Fillimi akut i sëmundjes me temperaturë mbi 38 gradë, dhimbje koke të forta, limfadenopati, dhimbje shpine, mialgji dhe keqtrajtim të rëndë, e ndjekur nga shfaqja e një skuqjeje (1-3 ditë më vonë), e cila zakonisht fillon në fytyrë dhe shtrihet në trungu, pëllëmbët.

Rast i mundshëm konsiderohet personi që plotëson kriteret klinike dhe është i lidhur epidemiologjikisht me një rast të konfirmuar.

Rasti i konfirmuar plotëson kriteret klinike dhe është konfirmuar laboratorikisht me:

Izolimi i virusit në kulturë.

Zbulimi i ADN-së virale me PCR në një ekzemplar klinik.

Zbulimi i pranisë së virusit ortopoks në inde me metoda imunohistokimike, me kusht që të mos ketë ekspozim ndaj një virusi tjetër të familjes së viruseve ortopoks.

Trajtimi i sëmundjes synon të përmirësojë simptomat. Zakonisht, kursi është i butë dhe shumica e pacientëve shërohen në 2 deri në 4 javë.

Shpesh, ju duhet të qëndroni në spital për të trajtuar simptomat, por edhe për të parandaluar transmetimin e sëmundjes.

Dallimi mes lisë së majmunëve dhe lisë së dhenve

“Nuk ka rrezik për një pandemi”, theksoi për SKAI-n kryetarja e mjekëve të spitalit Athinë-Pireus, Matina Pagoni, në lidhje me linë e majmunëve që po përhapet në të gjithë botën, duke theksuar se në Greqia ka raste, por nuk ka nevojë për panik.

“Është një sëmundje endemike në Afrikë prej vitesh.”Rasti i parë njerëzor ishte në Kongo në vitin 1970″, tha ai, duke vënë në dukje se rregullat e higjienës personale duheshin ndjekur.

“Ai transmetohet përmes rrugëve të frymëmarrjes përmes pikave dhe kontaktit, veçanërisht aty ku ka lezione të lëkurës”, tha ai.

Për sa i përket simptomave, ato zgjasin rreth 3-4 javë dhe janë kryesisht temperaturë, dhimbje koke, mialgji, ënjtje të nyjeve limfatike dhe skuqje me flluska.

I pyetur se cili është ndryshimi me linë e dhenve, ai theksoi se “te lia e dhenve ka kruajtje, ndërsa te lia ka dhimbje”.

Tzanakis: Lija e majmunit është një sëmundje krejtësisht e ndryshme nga lija e dhenve në fëmijëri

Në emisionin Ora e Shoqërisë MEGA, profesori i Pulmologjisë Nikos Tzanakis foli për të.

“Lija e majmunëve është një sëmundje krejtësisht e ndryshme nga lija e dhenve. Infektimi i të rriturve me linë e dhenve në një shkallë prej 10-15% çon në pneumoni të rëndë. Vaksinat kundër lisë së dhenve bëhen në fëmijëri. Prandaj nuk duhet të harrojmë vaksinat e fëmijëve”, theksoi Z. Tzanakis.

“Nuk ka vaksinë për linë e majmunëve, vetëm vaksinën klasike të lisë”

“Lija e majmunit është kushëri i sëmundjes së njohur historike, lisë. Aktualisht nuk ka asnjë vaksinë të disponueshme për linë e majmunit. Ka një vaksinë nga Danimarka, por nuk lejohet sepse kemi reduktuar provat klinike. Kështu që ECDC po propozon zhvillimin e programeve strategjike të vaksinimit për linë e majmunëve me vaksinën klasike të lisë, atë të vjetër”, shpjegoi ai.

“Ne duhet të shohim se si lija e majmunëve u përhap nga Afrika në Evropë”.

“Kjo sëmundje e re. Programet e vaksinimit kundër lisë janë ndërprerë që nga viti 1980, kur sëmundja u shpall historike. Por ka rezerva vaksinash. Po presim me padurim raportin nga ECDC për të parë të dhënat e para epidemiologjike. Ne duhet të shohim se si lija e majmunëve ka kaluar nga afrikanët te evropianët që nuk kanë udhëtuar në Afrikë. “Në vitin 2003 në Illinois të SHBA-së, virusi u transmetua përmes minjve në një shtëpi qensh dhe më pas shkaktoi 70 raste”, theksoi Z. Tzanakis.

“Shumë njerëz nuk duhet të shqetësohen fare”

“Shumë njerëz nuk duhet të shqetësohen fare për linë e majmunëve. Kjo sëmundje është shumë e vështirë për t’u transmetuar, me kontakt shumë të ngushtë me një pacient, i cili është ngjitës kur është tashmë simptomatik dhe me skuqje”, vazhdoi z. Tzanakis, duke qetësuar opinionin publik.

“Lija e majmunëve transmetohet shumë vështirë dhe me kontakt fizik shumë të ngushtë”

Duke iu referuar vendndodhjes së rasteve të deritanishme, por edhe mënyrës sesi transmetohet lija e majmunëve, ai shpjegoi se kjo tregon se ndoshta duhet kontakt fizik shumë i ngushtë për të transmetuar këtë sëmundje. Mezi presim të shohim pse ai u transferua në Evropë te njerëzit që nuk kishin udhëtuar kurrë në Afrikë. Nëse ka përgjigje do të zgjidhen shumë probleme”.

“Nuk ka gjasa që sëmundjet e harruara të kthehen”

“Shoqëria dhe media janë në gjendje të jashtëzakonshme, ndaj ngjarjet e vogla i nxjerrin në pah. Sëmundjet e harruara nuk kanë aspak gjasa të kthehen, pasi imuniteti tenton të bjerë nëse nuk jepen vaksina. Niveli i shqetësimit duhet të jetë shkencor”, tha z. Tzanakis në mbyllje.