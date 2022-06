Sëmundja e Alzheimerit/ Faktori që e vonon sëmundjen me 5 vjet

Yndyrnat omega-3 luajnë një rol kyç në sigurimin e funksionimit të duhur të zemrës, por edhe në funksionimin e trurit sipas një studimi të ri, i cili tashmë forcon elementët ekzistues. Sipas hulumtimit të fundit të publikuar në Nutrients, njerëzit me nivele të larta të omega-3 DHA në gjakun e tyre kishin deri në 49% më pak të ngjarë të zhvillonin sëmundjen e Alzheimerit sesa ata me nivele më të ulëta.









Përveç kësaj, plotësimi i omega-3, veçanërisht në ata individë me gjenin ApoE4 të lidhur me sëmundjen Alzheimer, mund të ngadalësojë përparimin e sëmundjes. Siç theksojnë studiuesit, kjo është një ndërhyrje dietike me rrezik të ulët dhe jo të kushtueshme që mund të përfitojë vetëm pacientët dhe shëndetin publik.

Në studimin vëzhgues të udhëhequr nga Dr. Aleix Sala-Vila nga Instituti i Kërkimeve të Acideve Yndyrë (FARI), i kryer si pjesë e Framingham Offspring Cohort, ekipi hulumtues ekzaminoi 1,490 njerëz nën moshën 65 vjeç, të cilët nuk kishin sëmundjen e Alzheimerit. Studiuesit hetuan lidhjen midis acidit docosahexaenoic (DHA) dhe sëmundjes së Alzheimerit, si dhe ndërveprimin e tij me APOE-ε4.

Përveç rrezikut më të ulët të zhvillimit të sëmundjes Alzheimer, çdo rritje në konsum çoi në afërsisht 4.7 vite të tjera të jetës pa sëmundjen e Alzheimerit. Së fundi, njerëzit me predispozicion gjenetik, si ata me gjenin ApoE4, mund të përfitojnë më shumë nga kjo ndërhyrje.

“Vonesa e sëmundjes së Alzheimerit me 5 vjet mund të çojë në 2,7 vite të tjera jetë dhe 4,8 vite shtesë pa sëmundjen e Alzheimerit për pacientët”, thanë studiuesit.