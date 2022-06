Zelensky pas marrjes së statusit të vendit kandidat për në BE nga Ukraina: Një moment unik dhe historik

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka reaguar pasi vendi që ai drejton mori sot formalisht statusin e vendit kandidat për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian.

Në një postim në llogarinë e tij në Twitter, lideri ukrainas falenderon liderët e BE-së që i dhanë sot Ukrainës statusin e vendit kandidat.

Ky hap për Zelensky-n është historik dhe unik për marrëdhëniet Ukrainë-BE. Presidenti ukrainas falenderoi presidentin e Këshillit të Evropës Charles Michel, dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por edhe liderët e tjerë të BE-së për mbështetjen.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant a candidate status. It’s a unique and historical moment in – relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022